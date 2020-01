Uomini e Donne, ecco il regalo inaspettato di Andrea Iannone per Giulia De Lellis

Oggi è il compleanno di Giulia De Lellis, giovane 24enne, influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne. La ragazza ha ricevuto un regalo speciale da parte del suo fidanzato Andrea Iannone.

LA FESTA A SORPRESA ORGANIZZATA DAL PILOTA DI MOTOGP – Quest’anno Andrea Iannone non ha badato a spese e ha organizzato per la sua bella fidanzata una grandissima festa a sorpresa a Milano con tutti gli amici e i parenti. Giulia ha documentato tutto tramite Instagram Stories e tra gli invitati anche Luca Onestini e Ivana Mrazova, con la quale aveva stretto un bellissimo rapporto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La nota influencer, seconda solo a Chiara Ferragni, non sapeva nulla ed era convinta di andare a cena solo con il suo fidanzato. Ed ecco la sorpresa che non ti aspetti: tutte le persone più care riunite per celebrare un giorno speciale. Chissà se Andrea Damante manderà un messaggio alla sua ex fidanzata!

IL RAPPORTO TRA GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE – La loro storia d’amore procede a gonfie vele. I due convivono a Lugano, in Svizzera e sono più uniti che mai. Iannone, in un’intervista per La Gazzetta Dello Sport, aveva dichiarato di aver trovato una persona speciale in grado di trasmettergli serenità. Dello stesso parere è Giulia, la quale ha più volte dichiarato di aver trovato “l’Andrea giusto”.