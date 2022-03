Uomini e Donne, Elena Scielzo e Stefano sono d’accordo?

Come ogni anno, a Uomini e Donne sorgono sospetti da parte di chi potrebbe essere d’accordo e ingannare così la produzione. Quest’anno è il caso di Elena Scielzo e Stefano, i quali non hanno affatto convinto il pubblico di Maria De Filippi. Gli opinionisti, inoltre, si sono lasciati andare a diverse accuse, vediamo quindi cosa è accaduto.

I due sono d’accordo? Il caso in studio

Tutto è iniziato quando la conduttrice ha presentato in studio Elena e Stefano. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno chiesto immediatamente spiegazioni a entrambi su questa svolta della loro relazione. Maria ha spiegato che il primo passo è stato fatto dalla Scielzo, la quale ha chiesto il numero di telefono di Stefano. Biagio Di Maro, ex frequentazione di Elena, non è riuscito a stare fermo e in silenzio e ha accusato la donna: “Ti ho dato il mio cuore e ci tenevo”.

Successivamente l’uomo ha creato dei sospetti su di lei aggiungendo che Napoli non è così grande e le cose prima o poi saltano fuori. In molti hanno preso le difese di Biagio, la dama infatti non è ben vista dal pubblico del dating show. La situazione poi è precipitata quando Maria ha annunciato la presenza di un uomo per Elena, lei l’ha fatto entrare ma ha deciso di non iniziare nessuna nuova frequentazione. Ma perché? Lei stessa ha spiegato di non voler ferire Stefano.

A quel punto Tina non ha controllato la sua rabbia e ha accusato la donna di falsità e di mentire sulle reali motivazioni di questo rifiuto. Secondo l’opinionista infatti, Elena non sarebbe convinta fisicamente di questo nuovo uomo, Maurizio. “Il primo pensiero era di dire sì, ma poi per rispetto a Stefano… Mi guarda con quella faccia e mi dispiace” ha detto la donna, la quale si è contraddetta diverse volte.

“Stai facendo una figuraccia grande” è intervenuto nuovamente Biagio. Tina a quel punto si è scagliata duramente anche contro Stefano: “Io trovo tante contraddizioni. Stefano stai dicendo cose stupide! Ma non è che siete d’accordo? Elena tu dici una cosa e ne fai un’altra. Ma ti rendi conto di quello che stai facendo e dicendo?”. Gianni è fermo sulla sua idea: “Si sono messi d’accordo”. La dama ha spesso cambiato versione e allora Tina ha tuonato: “Siete dei falsi. Non è accettabile, vi siete messi d’accordo”.