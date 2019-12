Uomini e Donne, Eleonora Rocchini dopo aver ripercorso il suo 2019: “Spesso ho perso, ma combatto queste mie perdite con il sorriso”

In questo 2019 sono state tante le coppie di Uomini e Donne che si sono create. Durante quest’anno molti amori sono nati, ma altrettanti sono finiti. Tra questi, si è spento quello che univa Eleonora Rocchi e Oscar Branzani. La fine della loro storia ha fatto molto discutere il web.

LE RIVELAZIONI SUL WEB – La ex coppia era finita al centro della bufera dopo alcune rivelazioni di Dalila, la sorella di Oscar. Nelle scorse settimana, la ragazza ha voluto svelare i motivi che avrebbero portato alla rottura. Secondo il racconto di Dalila, Eleonora avrebbe intrapreso una relazione clandestina con Nunzio Moccia, ex storico di Dalila. Questo tradimento avrebbe quindi portato alla fine di questa relazione.

RIPERCORRENDO IL 2019 – Proprio ieri la Rocchini ha voluto pubblicare un video in cui percorre questo ultimo anno. Ad accompagnare il breve filmato, è una didascalia che inizia così: “Inutile dirvi quanto mi si straccia il cuore a ripercorrere quello che è stato un intero anno della mia vita“.

Ha poi proseguito, spiegando che quest’anno è stato ricco di emozioni, che nonostante le avversità, non si è mai arresa. Come lei stessa dice: “E sono grata di questo. Spesso ho perso, ma combatto queste mie perdite con il sorriso”. Ha poi parlato di questo 2020 alle porte che spera sia pieno di sorrisi, di gioia e di poche lacrime. È poi passata ai ringraziamenti, dedicati non solo ai suoi cari, ma anche “a quelli che hanno provato ad affossarmi, e che non ci sono riusciti, ci vuole ben altro per distruggermi, ho imparato a rialzarmi sempre, e nel mio piccolo cercherò sempre di darvi un po’ di me e della mia forza!!!”.