Uomini e Donne: Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia tornano insieme?

Si continua a parlare di Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia. La loro storia sembrava essere archiviata, anzi qualcuno aveva addirittura vociferato un ritorno di fiamma con Oscar Branzani, ma così non è stato. Scopriamo nei dettagli cosa sta succedendo.

ELEONORA ROCCHINI E NUNZIO MOCCIA: RIAVVICINAMENTI? – Pare che ci siano stati dei riavvicinamenti tra Nunzio Moccia ed Eleonora Rocchini, come ha dichiarato il sito di gossip ”Very Inutil People” A testimoniarlo, alcuni commenti che si sono scambiati sotto ad una foto di lei. ”Quella camicia la conosco”, ha dichiarato Nunzio, mentre la Rocchini ha risposto con ”Mia”. Cosa vorrà dire? I due forse stanno ricominciando a frequentarsi.

LA STORIA DI ELEONORA E NUNZIO – Come la maggior parte di voi saprà, Nunzio ed Eleonora si conoscevano già da tempo. Lui è stato il fidanzato di Dalila Branzani, sorella di Oscar, ex di Eleonora. Dalila è stata, precedentemente, anche molto amica di Eleonora, per poi pentirsene poco dopo, una volta appurata la notizia del suo interesse per Nunzio. Inutile dire che la ragazza ci era rimasta molto male e non aveva preso per niente bene la vicenda.

UOMINI E DONNE: OSCAR ED ELEONORA, NESSUN RITORNO DI FIAMMA – Si era vociferato di un ritorno di fiamma tra Oscar ed Eleonora, poichè erano stati avvistati entrambi a Napoli sulla stessa barca. Pare però che la cosa sia finita lì e che adesso per lei ci sia solo Nunzio.

ARRIVA LA RISPOSTA DI DALILA – La web influencer non ha potuto fare a meno di commentare la vicenda con delle IG stories sul suo profilo privato. Ha scritto un post nel quale ha dichiarato: ”Gli essere ignobili e cattivi non possono parlare di eleganza”. A chi si sarà riferita? Forse ad Eleonora? Vedremo come quest’ultima deciderà di rispondere alla provocazione. Intanto per vedere le storie complete clicca qui.