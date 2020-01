Uomini e Donne: Eleonora Rocchini parla di Nunzio, l’ex della sorella di Oscar

Come ormai tutti voi saprete Eleonora Rocchini, dopo la rottura con Oscar Branzani, che aveva conosciuto durante il programma Uomini e Donne, ha avuto degli avvicinamenti proprio con l’ex della sorella di Oscar, Dalila.

ELEONORA ROCCHINI: “NON HO RUBATO IL FIDANZATO A NESSUNO – La ragazza ha dichiarato: “innanzitutto io non ho rubato il fidanzato a nessuno, come invece vi hanno fatto credere, o comunque non ho rubato l’ex fidanzato per cui ancora lei soffriva”. “Era di nuovo felice con un’altra persona che era Cristian, che è una persona incredibile e alla quale voglio molto bene. Eravamo tutti felici, uscivamo tutti insieme. Cristian aveva un bellissimo rapporto con Nunzio, erano tutti amici.” “Però, è successo che dopo che io ho lasciato Oscar, dopo un mese circa, sono partita per Ibiza e mi sono presa questa cotta per Nunzio…”

ELEONORA ROCCHINI: IL RIAVVICINAMENTO CON NUNZIO – Ha poi concluso: “Ho sbagliato a non dirlo ma non l’ho detto perché ero in una situazione di disagio, non sapevo come fare, e l’ho gestita malissimo”, “Però a un certo punto ho capito che sorpassata la rabbia c’era tantissimo cattiveria e malignità e non mi sono sentita nemmeno più in colpa.” Con Nunzio poi, per fortuna o purtroppo dipende dai punti di vista, ci ho chiuso, siamo stati uno o due mesi senza sentirci e vederci”.Poi nell’ultimo periodo sono scesa spesso a Napoli dove ho degli amici fantastici che mi fanno stare serena e felice, cosa di cui ho bisogno, e la mia famiglia. Ho avuto modo di parlare con Nunzio, di confrontarmi con lui e ovviamente c’è stato un riavvicinamento, vedremo adesso cosa succederà. Detto questo ci sono svariati retroscena di cui vi parlerò presto. Perché sono stanca di tutte queste cattiverie, vi parlerò di tutto. Metteremo un punto a tutto questo.”