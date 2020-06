Uomini e Donne, Eleonora Rocchini risponde ad una follower su Instagram: “Non ho tempo per te”

Per gli amanti del gossip, il 2020 verrà sicuramente ricordato come l’anno delle reunion e delle coppie scoppiate, basti pensare ad Andrea Damante e Giulia De Lellis o lo strano caso di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Un altro duo, da poco tornato assieme, è quello composto da Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, ex protagonisti di Uomini e Donne.

UNA FINE DOLOROSA – Dopo aver passato insieme diversi anni, la coppia è scoppiata e anche in malo modo. Il carico da novanta è stato sicuramente messo da Dalila, sorella di Oscar, la quale ha svelato che la Rocchini si sia frequentata con il suo ex fidanzato, all’insaputa del fratello. Queste voci hanno sollevato un vero e proprio caso mediatico, finito con guerre social e querele.

Tra Eleonora e Oscar, inoltre, sono volate tante parole e forti dichiarazioni soprattutto da parte dell’ex tronista, il quale aveva svelato di non riconoscere più quella che era stata una persona molto importante della sua vita. Ultimamente, però, pare essere tornato il sereno tra i due.

RITORNO DI FIAMMA – La coppia ha deciso di darsi una seconda opportunità e provare a ricominciare tutto dall’inizio. I fan hanno reagito positivamente alla notizia, tuttavia, non sono mancati dubbi e perplessità, soprattutto dopo le dichiarazioni della Rocchini, la quale avrebbe lasciato intendere che Oscar fosse una persona violenta.

“Scusami, non lo avevi fatto passare per un super violento che chissà che ti aveva fatto? Ti prego illuminaci!” ha esordito una follower. Questa dichiarazione ha suscitato una risposta da parte di Eleonora, che con ironia ha commentato: “Se volevo illuminarvi avrei parlato a tempo debito, ma mi scoccio. Ho una vita da vivere, non ho tempo per te“. Non sono mancati altri commenti, chi inneggia al business, chi pensa che i due ragazzi siano burattini. Da che parte state?