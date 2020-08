Uomini e Donne, Eleonora Rocchini risponde alle provocazioni di Oscar Branzani

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani si sono conosciuti grazie a Uomini e Donne, quando Oscar ricopriva il ruolo di tronista e la ragazza toscana scese per corteggiarlo. I due hanno vissuto un’intensa storia d’amore, tuttavia finita male per cause ignote. La coppia non ha mai spiegato i motivi di tale rottura, sta di fatto che il Branzani non ha gradito particolarmente la relazione tra Eleonora e Nunzio, ex fidanzato della sorella di Branzani, Dalila.

Inoltre, negli ultimi mesi la Rocchini e l’ex tronista sono stati avvistati più volte insieme, l’ultimo avvistamento al mare nelle scorse settimane. Nonostante questo, Eleonora ha smentito pubblicamente questi rumors dichiarando di non essere fidanzata.

ELEONORA E IL RIAVVICINAMENTO CON NUNZIO – Le ultime voci sui social riguarderebbero un possibile riavvicinamento tra Eleonora e Nunzio, ex fidanzato di Dalila. I follower più attenti hanno notato che quest’ultimo ha seguito nuovamente l’ex corteggiatrice su Instagram e viceversa. Dopo questi segnali, sono volate frecciatine tra Oscar ed Eleonora.

FRASI PUNGENTI TRA OSCAR BRANZANI ED ELEONORA ROCCHINI – Alcuni follower hanno chiesto all’ex tronista dove fosse finita Eleonora e il ragazzo ha risposto in modo secco: “Ha seguito il cuore”. Successivamente ha avuto uno sfogo molto pesante e ha lasciato intendere di essersi sentito profondamente offeso dall’ex fidanzata, usando parole pesanti come meschina e falsa.

Questo modo diretto e anche distaccato non è passato inosservato ed è arrivato alle orecchie di Eleonora, la quale ha deciso di commentare per le rime. Sui social, la ragazza ha pubblicato una semplice frase, corta e diretta: “C’è chi parla e c’è chi invece in silenzio ti rende felice”. Una frase pungente, molto probabilmente dedicata al suo ex fidanzato Oscar Branzani.