Uomini e Donne, Eleonora Rocchini si sfoga su Instagram per una censura: “Siamo scioccati”

Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha deciso di iniziare una sua personale battaglia contro Instagram a causa di una censura subita nelle ultime ore. La giovane, nello specifico, ha pubblicato un contenuto di nudo ma il social ha deciso di bloccarlo.

Lo sfogo dell’ex corteggiatrice

Eleonora, infuriata, ha deciso di sfogarsi proprio su Instagram contro questo “proibizionismo”: “Io e tutto il mio staff siamo scioccati del fatto che su Instagram vediamo le peggio porcate e per un video di nudo, dove io non trovo nessuna volgarità nel mostrare il proprio corpo, anzi… siamo liberi comunque di mostrarci…

Credo che ci sia differenza tra mostrare il corpo e fare la maiala e dato che su Instagram ci sono tante maialine che non vengono censurate e il post di Eleonora viene censurato, io starò da oggi fino a tre giorni a postarvelo a gogò, Instagram mi deve bloccare, mi deve eliminare il profilo. Devo fare la lotta contro questa cosa del nudo, contro questo proibizionismo inventato dalle leggi di non so che c**o di cosa“.

E ancora: “Il post lo rimetto, tranquilli. È stato eliminato perché è volgare, lei invece non è volgare. Quindi in poche parole il nudo di Eleonora è volgare, però tutte queste brave ragazze in posizioni molto eleganti da contesse no, loro le lasciano su Instagram. Ma vaff***o!“. Nello specifico, l’ex corteggiatrice ha inquadrato il profilo di una ragazza in pose spinte.

Il video incriminato

Ma di quale contenuto sta parlando Eleonora? Si tratta di un frame pubblicitario della sua nuova linea di moda. Tuttavia, stando alla politica adottata da Instagram, alcuni contenuti vengono rimossi in tempi brevi. Tempo fa, anche Andreas Muller si lamentò del meccanismo adottato dal social. Per vedere il video incriminato cliccate qui.