Uomini e Donne: emergono delle conversazioni hot di un corteggiatore del Trono Over

A finire sotto ai riflettori è un corteggiatore di Uomini e Donne del Trono Over. Si tratta di Juan Luis Ciano, l’odontoprotesista italo-venezuelano che corteggia Gemma Galgani. Da quanto è emerso da alcune segnalazioni, l’uomo avrebbe intrattenuto varie frequentazione durante la sua partecipazioni al programma. Inoltre, sono emersi alcuni messaggi hot che Juan si è scambiato con la sorella di Armando, Tina Incarnato.

SEGNALAZIONI HOT – A segnalare il tutto è stato proprio Armando, portando delle prove che mostrerebbero la poca serietà di Luis Ciano nei confronti della Galgano. Infatti, oltre ai vari flirt avuti durante il suo percorso a U&D, l’uomo si sarebbe “autoinvitato a casa di una donna che vive a Firenze”. Inoltre sono emerse delle conversazioni tra Juan e Tina.

Sotto una foto della donna, postata su Instagram lo scorso 28 agosto, l’uomo le ha scritto: “Sento il bisogno di dare un nome a questa foto immortale, che regala sensazioni. Il sogno proibito”. A questo messaggio, è subito seguita la risposta di Tina: “Ed io a te … sei un ‘Lord’ ….grazie di cuore”. I messaggi pubblici, però, non sono finiti qui. Di recente, infatti, l’italo-venezuelano ha inviato sempre alla stessa donna: “Sei splendida!”.

LO SCONFORTO DI GEMMA E L’ABBANDONO DI JUAN – Nel venire a conoscenza di questi messaggi, la protagonista indiscussa del Trono Over, Gemma, non è riuscita a trattenere le lacrime. La Galgani si è lasciata andare a un lungo pianto. Non è finita qui, però.

Juan dopo aver ammesso di conoscere la Incarnato, ha abbandonato il programma dopo aver confessato a Gemma di non provare attrazione fisica per lei. “La chimica non c’è tra me e Gemma – così ha spiegato l’uomo prima di lasciare lo studio-, l’ho detto, però non vuol dire che uno non voglia bene a una persona. L’amore nasce…”.