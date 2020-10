Uomini e Donne, ennesimo attacco a Beatrice Valli: “Ci sono famiglie che vivono in 5 in una casa di 60 mq”

Beatrice Valli è spesso soggetta ad attacchi da parte del mondo del web a causa di alcune dichiarazioni spesso dette con superficialità. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e compagna di Marco Fantini è finita nuovamente nell’occhio del ciclone, questa volta direttamente dal profilo di Deianira Marzano.

BEATRICE VALLI SOTTO ACCUSA – Non è la prima volta che Beatrice Valli viene attaccata sui social a causa di alcune frasi dette senza pensare alle conseguenze e, soprattutto, senza pensare che la maggior parte dei suoi follower non sono fortunati come lei. La ragazza negli ultimi mesi è stata spesso richiamata: dalle battute al Festival del Cinema di Venezia, a quelle sull’epidurale. Insomma, l’influencer non si è fatta mancare nulla; nemmeno quando ha criticato chi non vuole figli.

In queste ore, un utente di Deianira Marzano ha mandato una sorta di segnalazione alla donna proprio su una di queste dichiarazioni di Beatrice Valli. Nello specifico, l’utente (ovviamente in forma anonima) recrimina all’influencer di essersi lamentata della grandezza della sua casa.

Pare che Beatrice abbia sottolineato la scomodità di vivere in cinque in una casa di “soli” 135 mq. Questa dichiarazione ha ovviamente fatto infuriare il web poiché ci sono famiglie più numerose che si accontentano di un tetto sulla testa senza battere ciglio.

“Qualcuno dovrebbe ricordare alla signorina Beatrice Valli… Che si lamenta del fatto che in 5 non possono vivere in una casa di 135 mq, che ci sono famiglie che vivono in 5 in una casa di 60 mq… Sarebbe meglio se certi pensieri li tenesse per lei. Mah ciao Deia” è la segnalazione inviata a Deianira Marzano, successivamente pubblicata.