Uomini e Donne, Enzo Capo con un’altra, Pamela: ‘Non mi sbagliavo’

Proseguono le discussioni tra Pamela Barretta ed Enzo Capo, suo ex fidanzato. I due si erano conosciuti proprio a Uomini e Donne, ma le cose tra i due non sono andate, una volta fuori, per il meglio.

UOMINI E DONNE: ENZO CAPO CON UN’ALTRA DONNA – Enzo Capo è stato avvistato con un’altra donna, nonostante oggi stia con un’altra: Lucrezia. La foto è stata postata da Amedeo Venza, ma ancor prima era stata pubblicata una foto poi cancellata. La sua cancellazione aveva destato molti sospetti.

L’INTERVENTO DI PAMELA BARRETTA – Nel dibattito è intevenuta anche Pamela che ha dichiarato: ”Capirete che le mie storie non finiscono perché sono pazza o sono gelosa”. Proseguendo il discorso, la donna ha dichiarato: ”Non mi sbagliavo. Come vedete non sono pesante, ma sono lungimirante”.

E ancora rivolgendosi all’attuale fidanzata: ”La verità esce sempre a galla. Siccome fino a ieri la sua principessa ha detto che io sono gelosa, che sto lì a rosicare, andate a vedere le storie, anche tu vai a vedere le storie”, facendo il gesto delle corna.

E a chi le ha fatto notare che forse la fidanzata sapesse della questione, Pamela ha ribadito che i due sarebbero stati addirittura d’accordo, ma sarà davvero così? Non ci resta che attendere parole da parte dei diretti interessati.