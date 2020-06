Uomini e Donne: Enzo Capo dichiara di non provare per nulla per Pamela

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda nei giorni scorsi, prima della fine, sono stati spesso protagonisti Enzo e Pamela. Oggi, lui, durante un’intervista fatta per il settimanale Magazine di Uomini e Donne ha dichiarato di non provare più nulla per Pamela.

UOMINI E DONNE: ENZO E PAMELA, LA FINE DELLA RELAZIONE – Enzo e Pamela erano usciti insieme dalla trasmissione ad Ottobre e sembravano essere affiatati, felici e sempre molto vicini. In realtà poi sono ritornati dopo un po’ di tempo in trasmissione dichiarando di aver messo fine alla loro storia che era già in crisi da qualche mese. I due, infatti, sono durati poco se si tiene conto del periodo di crisi e le motivazioni sono ancora incerte. Tra le tante cose ci sono le classiche incomprensioni caratteriali.

UOMINI E DONNE: L’INTERVISTA ENZO CAPO, ”NON PROVO PIù SENTIMENTI PER PAMELA” – Enzo Capo ha rilasciato nelle ultime ore un’intervista per il Magazine di Uomini e Donne dichiarando di non provare più nulla per Pamela. Queste sono state infatti le sue parole:

”Sono state settimane sicuramente molto difficili – ha esordito l’ex cavaliere campano – soprattutto perché quando ci sono sentimenti fortissimi, veri e sinceri in ballo la sensibilità viene messa inevitabilmente a repentaglio. E’ stata una dura prova. Vi confesso che sono molto provato per quello che è accaduto.Ma questo mi è servito a prendere piena e totale coscienza dei miei errori e gradatamente acquisire una legittima lucidità per avere una visione reale di tuta la vicenda.”

Ha poi proseguito così: ”Mi manca l’idea di Pamela. Mi manca la Pamela che ho avevo conosciuto. La Pamela bella. La Pamela dolce. La Pamela amorevole ed educata. La mia donna ideale. Purtroppo l’ho idealizzata e oggi provo una grande e profonda delusione. Immaginavo di creare con lei una famiglia meravigliosa: quadro idilliaco sfumato. Sogno infranto. Ho proiettato su Pamela un’idea di donna che non è lei, Se ci penso, provo un profondo senso di tristezza”.

”Non ho più risposto a Pamela”, ha concluso Enzo. E ancora: ”Se mi avesse mandato messaggi d’amore, avrei potuto avere un dialogo inerente a un chiarimento, ma non potevo assolutamente rispondere a messaggi poco piacevoli. Ero stanco del suo modo di fare e dei suoi comportamenti. [..] Da gennaio ho iniziato a guardare quella donna con occhi diversi: i suoi comportamenti, i suoi modi di fare non mi piacevano. Non provo più sentimenti per Pamela”.