Uomini e Donne, Eros Ramazzotti su Sonia Lorenzini: “Solo un’amica”

In queste ore, Eros Ramazzotti è finito al centro del gossip per essere stato paparazzato dal settimanale Chi assieme a Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne. La notizia ha fatto molto scalpore soprattutto perché la ragazza al momento è impegnata. Andiamo per gradi.

SONIA LORENZINI FIDANZATA – Sonia Lorenzini l’abbiamo conosciuta qualche anno fa al dating show di Maria De Filippi. La sua storia con Emanuele Mauti, sua scelta nel programma, non è durata molto. Tuttavia, la Lorenzini ora è fidanzata con Federico Piccinato, suo ex corteggiatore e non scelta.

Quando l’ex tronista è stata paparazzata da Chi con il cantante, la rivista ha anche affermato che la Lorenzini avrebbe dichiarato di aver chiuso con il suo fidanzato, per avvalorare così la tesi che potesse esserci affinità con Ramazzotti. In realtà, sono arrivate diverse smentite da parte dei diretti interessati.

SONIA E FEDERICO SMENTISCONO LE VOCI SULLA FINE DELLA RELAZIONE – Intervistati dal blog Isa&Chia, Sonia Lorenzini e Federico Piccinato hanno smentito categoricamente la voce che non li vedeva più come coppia. I due sono ancora fidanzati, nonostante il periodo non molto semplice. L’ex tronista, inoltre, ha fatto anche chiarezza sul suo rapporto con Eros Ramazzotti, con il quale ha solo una bella amicizia.

EROS RAMAZZOTTI SMENTISCE IL GOSSIP – Contattato da Alberto Dandolo per Oggi, Eros Ramazzotti ha rilasciato un’intervista dove parla di questa situazione scomoda. “È l’amica della figlia di Maurizio Zanella, dell’azienda vinicola Ca’ del Bosco: era lì anche lei a cavallo. Tra noi non c’è assolutamente niente. Non è che se saluto una persona ci sto assieme. Questo mondo del gossip è un disastro. Ci siamo incontrati lì, è un’amica di una mia amica e tra di noi non c’è niente. Proprio niente” ha dichiarato il cantante.