Uomini e Donne: Eugenia, corteggiatrice di Massimiliano è fidanzata? La foto che mostra la verità nascosta

Eugenia Rigotti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata protagonista del gossip degli ultimi giorni. Ha pubblicato infatti, una foto nella quale appare molto vicina ad un ragazzo.

EUGENIA è FIDANZATA? – Subito, tutti i seguaci, ma anche coloro che hanno guardato attentamente gli ultimi mesi della trasmissione Uomini e Donne, hanno ipotizzato che fosse il suo nuovo fidanzato. Sono stati tanti coloro che l’hanno accusata di aver finto e di aver mentito alla redazione del programma.

In realtà però le cose non stanno così, perché Eugenia ha subito presentato il ragazzo ai suoi fan. Ha infatti deciso di farlo per mettere a tacere le polemiche di cui è stata oggetto nei giorni scorsi.

CHI è IL RAGAZZO NELLA FOTO CON EUGENIA – Il ragazzo nella foto con Eugenia si chiama Dimitri ed è un suo caro amico. E’ inoltre il fidanzato della sua migliore amica. Sfogandosi, la ragazza non ha potuto non mostrare il dispiacere per non essere stata la scelta di Massimiliano Mollicone, che ha preferito l’altra corteggiatrice.

Nelle sue storie su Instagram la ragazza ha scritto: “Mi dispiace che un pomeriggio tra amici abbia fatto dubitare della mia lealtà e del mio rispetto nei confronti di chiunque, nello specifico nei confronti di Massimiliano e di tutte le persone che lavorano per il programma. Però è colpa mia”. Per vedere le sue storie clicca qui.