Uomini e Donne, Eugenio Colombo contro Francesca Del Taglia: “Una persona che non vale niente”

Negli ultimi tempi a finire nel mirino del gossip è un’amata e seguita coppia di Uomini e Donne. Si tratta di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia che, stando alle ultime dichiarazioni, si sarebbero detti addio.

“Esiste il Karma” – Dopo l’esperienza al dating-show di Maria De Filippi, Eugenio e Francesca non si sono più lasciati. Negli ultimi mesi, però, si è iniziato a vociferare che tra i due ci sia aria di crisi. A confermare tale voce è stata prima la Del Taglia, rivelando di star attraversando un periodo difficile.

Nelle scorse ore a rompere il silenzio è stato Eugenio Colombo, facendo scoppiare il caos sui social. Attraverso i social, l’uomo si è scagliato contro la compagna: “È proprio quando hai capito tutto che, spesso, la migliore soluzione è far finta di non aver capito niente. Notte”

Successivamente l’ex volto di UeD ha aggiunto: “Purtroppo non riesco a metterci la faccia in questo momento, ma da questi tre giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto. Esiste il karma…Sono veramente schifato”.

“È stata con un altro” – Una .volta pubblicate le storie su Instagram, gli amanti del gossip si sono subito scatenati per scoprire cosa sia successo all’amata coppia. L’ex tronista di Uomini e Donne, negli ultimi minuti, ha deciso di intervenire nuovamente sui social.

Sempre attraverso le IG Stories, il dj ha lanciato una nuova e pesante accusa. Stando a quanto raccontato da Colombo, lui e Francesca erano in crisi già durante il viaggio a Rodi, ma non hanno potuto disdire per motivi di lavoro.

Una volta tornati da Rodi, purtroppo il cagnolino dell’oramai ex coppia ha avuto un gravissimo problema. La Del Taglia, però, ha avuto un inaspettato comportamento:

“La signorina fregandosene di tutto è stata 3 giorni in hotel con qualcuno…Questo è lo schifo. Inutile che era in un momento difficile. Con questo chiudo una storia con una persona che non vale niente”.