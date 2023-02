Uomini e Donne, Eugenio Colombo ha una nuova fidanzata? Le parole di Francesca Del Taglia sui social

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, storica coppia di Uomini e Donne, non stanno più insieme ormai da un po’. I due hanno concluso la loro storia d’amore in malo modo, nonostante la presenza di due figli e nove anni insieme. Francesca attualmente ha un nuovo compagno, mentre Eugenio appare più furtivo. Vediamo cosa ha detto in proposito la donna sui social.

La nuova vita di Francesca

Dopo la storia d’amore con Eugenio, la Del Taglia si è rifatta una vita con Federico Fiorenino, amico di sua sorella. All’inizio di questa frequentazione, Francesca ha dovuto fronteggiare non poche difficoltà dovute anche alle critiche sui social. Ad oggi, la donna è felice e serena accanto al suo uomo ma resta comunque con i piedi per terra.

Sui social, infatti, la donna ha risposto a qualche domanda: “Se mi chiedesse di sposarlo? Sarebbe pazzo! Ci conosciamo da cinque mesi”. Per quanto riguarda, invece, la questione figli, Francesca è molto decisa: “Io non voglio altri figli. Per adesso non c’è problema perché nemmeno lui li vuole. Se li vorrà in futuro si vedrà. O meglio si troverà un’altra!”.

Le parole sull’ex marito

Inevitabili le domande su Eugenio Colombo, con il quale ha condiviso una bella fetta della sua vita. I due, stando alle parole di Francesca non hanno più rapporti se non per i figli: “Non mi viene da tornare indietro perché la persona di cui ero innamorata non esiste più”. Inoltre, alcuni hanno chiesto alla donna cosa ne pensasse della decisione di Colombo di non mostrare al momento la sua nuova fiamma: “Ragazze ma che ne so, chiedete a lui”.

In realtà, Francesca è stata molto diplomatica perché qualcuno le ha fatto notare come abbia ricevuto parecchie critiche per la sua nuova storia d’amore, ma nessuno ha proferito parola sulla nuova frequentazione di Eugenio. La Del Taglia ha risposto: “Ragazze mille di queste domande… Non so cosa rispondere sinceramente. Lo dirà quando si sentirà di dirlo”. Per vedere le stories di Francesca, cliccate qui.