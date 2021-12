Uomini e Donne, Eugenio e Francesca crisi finta? Interviene lei

In questi giorni abbiamo assistito ad una crisi tra due ex protagonisti di Uomini e Donne, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Tuttavia, i due non si sono affatto lasciati, anzi, si sono mostrati più felici che mai. Vediamo cosa è successo.

Crisi tra i due?

In queste settimane si è diffusa una voce circa un’ipotetica grave crisi tra Eugenio e Francesca, dopo ben 10 anni di matrimonio. I due non sono mai intervenuti sul gossip ma le voci erano ormai parecchie. Addirittura qualcuno parlava di una delicata fase del loro rapporto che li avrebbe portati alla separazione.

Felici e sereni

Tuttavia, la presunta crisi sembrerebbe ormai passata perché la coppia si è mostrata sui social felice e serena. Il problema è che alcuni follower non credono alla veridicità delle loro azioni e pensano che abbiano architettato tutto per generare un po’ di attenzione su di loro. A questo proposito è intervenuta proprio Francesca su Instagram.

La risposta di Francesca

La donna, infatti, ha messo a tacere tutti i finti gossip e le accuse sul loro conto: “Ah non lo so perché lo dicono, lo dicessero anche a me. Io non ne so niente. Se qualcuno mi portasse le prove… Fino a prova contraria nessuno ha mai tradito nessuno”. A quanto pare, quindi, i tradimenti non sono la causa scatenante di questo allontanamento provvisorio.

Inoltre, Francesca ha anche smentito questa crisi creata per fare pubblicità: “Non vedo il nesso col fare pubblicità. A parte non mi sono mai separata, non ho mai detto di essermi separata. Mai detto niente, non vedo come possa essermi fatta pubblicità. Credete che in nove anni di rapporto non mi siano mai arrivate proposte di fare gossippate varie? Sono sempre stata al di fuori di tutto ciò, per tutelare il rapporto e la famiglia”.