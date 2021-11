Uomini e Donne, ex cavaliere del parterre diventa padre

Ci sono alcuni protagonisti di Uomini e Donne che non tutti ricordano, nonostante in passato ebbero la loro fetta di fama. A distanza di anni, Guido Soldati è tornato al centro del gossip ma questa volta non c’entra nulla il dating show. Vediamo cosa è successo.

CORREVA L’ANNO 2013 – Diversi anni fa, Guido fu inserito nel parterre maschile del trono over. L’uomo conquistò subito i telespettatori del programma per il suo fascino e modo di essere e fece innamorare Barbara De Santi. Infatti, la maggior parte del pubblico di Maria De Filippi probabilmente lo ricorderà proprio per questa travagliata storia con la dama.

I due, tuttavia, iniziarono subito ad avere problemi che sfociarono in vari tira e molla. Inizialmente la questione incuriosiva parecchio i telespettatori, ma dall’altra parte iniziò anche ad annoiarli. Guido, successivamente, provò anche a corteggiare altre dame ma senza riuscire mai a concretizzare nulla, per questo abbandonò il programma.

L’uomo, tuttavia, fu spesso accusato dagli opinionisti di essere falso e aver architettato tutto per visibilità. All’epoca, infatti, si pensava che Guido Soldati fosse solo in cerca di notorietà e occasioni per apparire in tv ma oggi di certo sappiamo che non è così.

PRESTO PADRE – L’uomo, di fatti, oggi è felice e innamorato e presto diventerà padre. Nel 2017 ha iniziato una storia con la donna che è attualmente sua moglie, Glenda. I due convolarono subito a nozze e ad oggi la coppia è in attesa del loro primo figlio.