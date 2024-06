Uomini e Donne: ex Cavaliere ritrova l’amore lontano dalle telecamere

Da quanto appreso negli ultimi giorni, Maurizio Laudicino, ex volto del Trono Over di Uomini e Donne, ha trovato l’amore. Il discusso ex Cavaliere ha trovato la sua metà lontano dalle telecamere.

RITROVA L’AMORE FUORI DALLO STUDIO – Maurizio si è fatto conoscere al pubblico di Mediaset nel corso della scorsa stagione di Uomini e Donne. L’uomo, infatti, ha avuto una breve frequentazione con Gemma Galgani. Successivamente, Laudicino ha mostrato interesse per Elena Di Brino, un’altra Dama del parterre Over.

La Di Brino, però, ha lasciato il programma dopo i continui attacchi da parte dei due opinionisti di Uomini e Donne. Gianni Sperti, infatti, aveva spesso accusato la donna di essere nel programma solo in cerca di visibilità. Maurizio ha così deciso di seguire Elena, iniziando una storia con lei lontano dalle telecamere.

Dopo due mesi lontano dallo studio di UeD, la storia tra Maurizio ed Elena è giunta al capolinea. Da quando scoperto da Lorenzo Pugnalone, però, l’ex Cavaliere sembrerebbe aver ritrovato l’amore. Tramite Lollo Magazine, Lorenzo ha così svelato:

“Siamo qui per aggiornarvi sulla vita sentimentale di Maurizio Laudicino, ex volto di Uomini e Donne. Le foto parlano chiaro, Maurizio ha conosciuto una donna, lontano dalle telecamere, e tra i due la frequentazione ha preso campo nelle ultime settimane”.

Successivamente, l’esperto di gossip ha fornito qualche informazione sulla nuova fiamma dell’ex volto di Uomini e Donne:

“Si chiama Simona Galanti, 43 anni di Marino del Tronto (Ascoli Piceno). Divorziata senza figli, Maurizio l’ha conosciuta per caso in una serata con altri ex partecipanti di Uomini e Donne 2023/24, in un locale del litorale marchigiano a dicembre. Poi rivista due mesi dopo in centro ad Ascoli ad un pranzo. Da lì è nata una frequentazione che si è intensificata di recente, e pare funzionare nonostante i 450 km di distanza.

Simona, mora e occhi verdi, è del segno del cancro ed è impiegata in un’azienda di packaging in Ascoli; è appassionata di tv e di calcio, tifosa della Roma, e della squadra della sua città.

La prima foto insieme li ritrae nel corso di un evento a Marina di Carrara (sulla costiera tirrenica) al Doride Beach, tra i partecipanti anche Fedez”.