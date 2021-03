Uomini e Donne, ex cavaliere tragicamente scomparso: le parole della moglie su Fabio Donato

Fabio Donato l’abbiamo conosciuto qualche tempo fa negli studi di Uomini e Donne. Il cavaliere, proprio nel dating show di Maria De Filippi, conobbe la sua compagna, Lisa Leporati, con la quale avviò una storia d’amore. Purtroppo, in queste ore abbiamo appreso che Fabio è morto all’età di 46 anni.

FABIO DONATO TRAGICAMENTE SCOMPARSO: LE PAROLE DI LISA – Da tempo, l’ex cavaliere combatteva con un brutto male, che alla fine ha avuto la meglio. Nelle ultime ore, Lisa Leporati ha fatto sapere che purtroppo Fabio Donato non ce l’ha fatta. “Ti ricorderò sempre così” ha commentato la donna sui social, allegando uno scatto con il compagno sorridente.

“Dopo un breve periodo, segnato da un male che non perdona, è mancato all’affetto dei suoi cari” hanno invece fatto sapere la mamma Salvatorica, il papà Carlo e tutti gli amici. Insomma, una vera perdita per i propri cari. “Fabio è volato in cielo alle ore 9” continuano gli affetti dell’ex cavaliere, il quale era stato ricoverato all’ospedale degli Infermi di Biella.

LA STORIA D’AMORE CON LISA LEPORATI – Fabio Donato partecipò a Uomini e Donne per cercare l’amore. La sua dolcezza aveva catturato i telespettatori e il cuore di Lisa Leporati, con la quale iniziò una meravigliosa storia d’amore. Una relazione custodita con tanto amore e riservatezza.

Dopo aver abbandonato lo studio mano per la mano, i due si sposarono e poco a poco non sono più apparsi in televisione. Una storia d’amore custodita gelosamente e con riservatezza, senza le telecamere. Profili social all’insegna della privacy e massima discrezione.