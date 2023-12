Uomini e Donne, ex Cavalieri su Ida Platano come tronista: “Queste scelte non le concepisco”

Nonostante siano trascorsi diversi anni dal suo addio a Uomini e Donne, Giorgio Manetti continua a seguire con attenzione il programma. A dimostrare ciò è stata la recente intervista a Tag24, dove l’ex Cavaliere ha parlato di Ida Platano e del suo ritorno come tronista e di suo ex ben noto.

IDA COME TRONISTA – Tra i protagonisti più amati e discussi del Trono Over c’è sicuramente Giorgio, rimasto nel cuore dei fan più affezionati del programma. Recentemente l’ex Cavaliere è stato intervistato da Tag24, dove ha detto la sua sui recenti sviluppi del dating-show. In particolar modo, Manetti ha parlato del ritorno di Ida in studio, questa volta nelle vesti di tronista:

“Io penso che, giustamente, Maria usa degli autori del programma, non è che fa tutto lei, Maria è un’ottima conduttrice, però, sono gli autori che portano avanti queste scelte. Non le concepisco, come non avevo concepito il fatto che ci fossero i giovani insieme agli over no? Per me non ha senso, perché il programma quando c’ero io era veramente bello perché, c’erano altre dinamiche. Ero bello, adesso non lo riconosco e quindi non ho alcun interesse a ritornare in quella cosa lì”.

Sempre parlando della Platano, Giorgio ha parlato anche della sua tormentata storia con Riccardo Guarnieri:

“Mi ricordo che all’inizio, quando lei iniziò la sua storia con Riccardo, afflitta, già all’inizio, figuriamoci per tre anni ce l’hanno riproposta. Io le dissi ‘Ma non ti creare problemi, vai, se questa storia…’, glielo dissi chiaramente ‘Ti piace quest’uomo, anche se vedi delle differenze, delle discussioni, però, vai, buttati nella storia’. Poi ci hanno frantumato per tre anni, una cosa che non aveva senso. Quello non si decide, quella non sa cosa fare, la gente poi s’annoia”.

Manetti non le è mandate a dire nemmeno su Guarnieri, attualmente fuori dalla trasmissione. Su un possibile ritorno dell’uomo, l’ex Cavaliere ha dichiarato:

“Allora sarei costretto a prendere il Valium perché non ce la farei a reggere un’altra volta la storia. Non ha senso capito? Certe cose vengono riproposte, secondo me non ha senso, senza niente togliere a Ida, Riccardo, che io conosco. Però, ecco, non vedo il senso, tutto lì”.