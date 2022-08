Uomini e Donne, ex corteggiatore arrestato: il commento della produzione e di Sabrina Ferilli

In queste ultime ore, un caso di cronaca giudiziaria ha travolto la redazione di Uomini e Donne a causa dell’arresto di Leoluca Granata per violenza sessuale. La produzione del dating show ha così deciso di diramare un comunicato stampa per chiarire la sua posizione in merito.

Il caso di cronaca

Leoluca Granata è un ragazzo di Maranello in provincia di Modena arrestato per violenza sessuale e condannato a cinque anni di reclusione. Il motivo scatenante di questa sentenza è il seguente: il giovane, lo scorso 26 settembre a Lugano, assieme ad altri due amici ha fatto la conoscenza di una ragazza. A questo punto le due versioni non combaciano perché la ragazza li ha denunciati per violenza sessuale mentre i genitori del ragazzo sottolineano che tra i due il rapporto era consenziente: “Nostro figlio è innocente, nel corso delle indagini è emersa una lunga serie di contraddizioni”.

La giustizia ha fatto il suo corso e il Tribunale svizzero ha dato ragione alla ragazza. Leoluca è stato condannato a 5 anni di reclusione, per questo motivo la redazione di Uomini e Donne ha deciso di commentare la vicenda. Vediamo cosa ha detto.

Comunicato stampa della produzione

Ma perché la produzione del dating show ha deciso così insistentemente di diramare un comunicato stampa sulla vicenda? Pare che alcune testate giornalistiche abbiano erroneamente riportato la notizia specificando il ruolo del giovane all’interno della trasmissione, ovvero il tronista. Tuttavia, Leoluca non è mai stato tronista del programma ma ha partecipato come corteggiatore e subito eliminato.

Tramite comunicato stampa, la produzione ha deciso di fare chiarezza: “Nota da parte del produttore di Uomini e Donne dove si evince che Leoluca Granata ha partecipato come corteggiatore ad una sola puntata del talk Uomini e Donne dove è stato inquadrato per circa 1 minuto e poi è stato subito eliminato dalla tronista”.

Non solo, Sabrina Ferilli, amica stretta di Maria De Filippi, ha commentato la vicenda: “Giusto! Ma poi pure se uno fosse stato per 10 stagioni in trasmissione che cambierebbe?! Cioè”.