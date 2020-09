Uomini e Donne, ex corteggiatore colpito da un lutto

Abbiamo conosciuto Daniele Schiavon meno di un anno fa negli studi di Uomini e Donne, quando scese per corteggiare la tronista romana Giulia Quattrociocche. Il percorso della tronista non durò moltissimo poiché fortemente attratta dal calciatore romano, il quale venne scelto subito. Tuttavia, la loro storia fuori dal dating show è finita quasi subito.

Nonostante questo, Daniele Schiavon ad oggi conta più di 140 mila follower, diventando influencer a tutti gli effetti. Il ragazzo ha cavalcato l’onda del successo, come quasi tutti i partecipanti al dating show.

DANIELE SCHIAVON E IL LUTTO IN FAMIGLIA – Il ragazzo ha subito un lutto in famiglia e sta soffrendo molto. Per questo motivo, il calciatore ed ex corteggiatore ha condiviso su Instagram un lungo post dedicato a questo avvenimento. Purtroppo è venuta a mancare la nonna di Daniele Schiavon, alla quale era molto legato. “Bello cello de nonna… Ecco come me chiamavi adesso non lo sentirò più” ha esordito il ragazzo su Instagram.

Un lungo post con delle foto per ricordare i bei momenti con la nonna. “Non te lo meritavi… La cosa che non mi capacito è che sei stata li da sola senza nessuno che ti accarezzava e ti coccolava” ha continuato il ragazzo. “Chi ti conosceva sapevano che eri il BENE in persona, si dice che si va in paradiso se si muore di sabato lo sapevi Nonní?” ha scritto il calciatore ricordando la bontà dell’amata nonna.

“Pensa anche nonno se n’è andato di sabato non sono coincidenze?!Ti parlo ma no perché sono il tuo nipote ma perché sei bella vera!” ha ricordato Daniele. “Beh Nonní ho due rimpianti che mi porterò per sempre, il primo è che non vedrai mai il mio matrimonio…il secondo è che non giocherai con i miei figli, non li coccolerai come hai fatto per me per 25 anni!” ha commentato Schiavon rammaricato.