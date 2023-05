Uomini e Donne, ex corteggiatrice al centro delle critiche per il suo fisico: la risposta della donna

A distanza di alcuni anni dalla sua esperienza come corteggiatrice a Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo continua ad essere molto seguita sui social. Nonostante sia molto amata dai fan del dating-show, recentemente la donna si è trovata al centro delle critiche di diversi haters a cui ha prontamente replicato.

LA RISPOSTA DI CECILIA – La Zagarrigo è nota al pubblico di Mediaset per la sua partecipazione a diversi programmi di Canale 5. Per ben 3 volte la donna ha preso parte a UeD come corteggiatrice di Oscar Branzani, Luca Onestini e Carlo Pietropoli che la scelse. Una volta lontano dalle telecamere, però, la loro love-story naufragò dopo pochi mesi. Inoltre, Cecilia ha anche preso parte a Temptation Island, decidendo, infine, di dedicarsi ai social.

Oltre al successo sui social, molto spesso gli influencer devono fare i conti con gli attacchi dei cosiddetti leoni da tastiera. Questo è quanto accaduto anche a Cecilia che, attraverso i social, ha voluto mostrare ai suoi follower il suo fisico a nove mesi da parto.

Dopo la nascita di Mia, avuta con il compagno Moreno Casamassima, l’ex corteggiatrice ha dovuto fare i conti con i cattivi e inutili commenti degli haters. Diversi utenti l’hanno duramente criticata per la sua forma fisica, definendolo troppo magra. Davanti a queste polemiche, l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di replicare attraverso le sue IG Stories:

“Tanto per chiarire: mangio cinque volte al giorno. Mi alleno per sentirmi meglio e non per dimagrire. Mi muovo sempre avendo una bambina piccola e ho degli esami del sangue perfetti. Chi si fa i fatti suoi campa 100 anni. Mi sa che non vi rimane tanto tempo“.