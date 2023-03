Seconda cicogna in arrivo per Martina Luchena, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ad annunciarlo è stata proprio la donna attraverso un dolce post su Instagram.

SECONDA CICOGNA IN ARRIVO – Nota al pubblico del dating-show per aver corteggiato Riccardo Gismondi, attualmente la Luchena è molto attiva sui social. Dopo la delusione a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è sbarcata su Instagram, divenendo una seguitissima e molto apprezzata beauty influencer. Inoltre, Martina ha trovato l’amore lontano dalle telecamere.

Dopo la sua avventura televisiva, la a Luchena ha ritrovato l’amore accanto a Maurizio Bonori, talent manager e papà di Santiago, ha avuto da una precedente relazione. Da quanto emerso recentemente, l’ex protagonista di UeD, infatti, è incinta per la prima volta. La donna ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme a Maurizio e al figlio di lui, entrambi intenti ad accarezzare il pancione mentre Martina tiene in mano l’immagine di un’ecografia.

“Piango dall’emozione di dirvi che presto saremo in 4. Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando. Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta trasformando in realtà. La vita mi ha tolto così tanto che questa nuova piccola vita che sta crescendo dentro di me mi lascia ogni giorno, ogni mattina, ogni momento della giornata incredula, ancora fatico a crederci. Una cosa così grande e bella a me, a noi…”, così si legge nella dolce didascalia.

L’ex corteggiatrice si è poi rivolta al compagno, spendendo delle bellissime parole: “Tu amore mio mi hai accompagnato, supportato dall’inizio della nostra storia, siamo stati uniti, siamo stati sempre mano nella mano in ogni momento, istante, situazione che si creasse davanti a noi, è stato ed è tutto una grande crescita, una crescita giornaliera fatta di sacrifici e tante soddisfazioni.

Tu…non potevi essere che tu… il papà di mio figlio/a.”.

Ha poi concluso con un pensiero rivolto a Santiago, il figlio di Maurizio, che presto sarà il fratello del suo bambino: “Tu invece piccolo grande bimbo mi hai insegnato cos’è la spensieratezza, cos’è l’amore senza alcun tipo di odio, tu piccolo bimbo mi stai insegnando così tanto che io non so come dirti grazie (sarai un fratello meraviglioso, così premuroso, così sensibile e dolce)”.