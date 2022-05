Uomini e Donne, ex corteggiatrice diventerà mamma per la prima volta: l’annuncio sui social

Un’altra ex corteggiatrice di Uomini e Donne diventerà mamma per la prima volta. Si tratta di Federica Benincà che ha deciso di annunciare su Instagram la bellissima notizia.

“Sono stati cinque mesi davvero duri” – Attraverso un post su Instagram, l’ex volto di UeD ha deciso di rendere partecipi i follower della lieta notizia. Federica ha infatti condiviso uno scatto che la ritrae con un pancino già evidente, al suo fianco il compagno Ettore Gliozzi. Ad accompagnare la foto è l’annuncio della gravidanza:

“Sorpresa! Abbiamo aspettato a dare la notizia perché sono stati 5 mesi davvero duri, ma finalmente possiamo gridarlo al mondo: mamma e papà ti aspettano. La nostra felicità è incontenibile e non vedevamo l’ora di condividerla con voi”.

CHI È ETTORE? – La Benincà è conosciuta per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove ha vestito i panni della corteggiatrice nel 2016. Scelta da Marco Cartasegna, la loro storia d’amore è giunta al capolinea dopo poche settimane dalla fine del loro percorso nel dating-show.

Attualmente Federica è felicemente impegnata con Ettore. Classe ’95, come la ragazza, Gliozzi è l’attaccante del Como. In passato il calciatore ha giocato nella Reggina, nel Sassuolo, nel Forlì, nel Cesena, nel Padova, nel Siena e nel Cosenza. I due si sono conosciuti nel 2018 e da quel momento non si sono più separati, tanto che ora diventeranno genitori per la prima volta.