Uomini e Donne, ex corteggiatrice è in dolce attesa per la seconda volta: il dolce annuncio social

Attraverso un tenero video pubblicato sul suo account Instagram, una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. A distanza di pochi mesi dalla nascita della sua prima figlia, Marianna Acierno è nuovamente in dolce attesa.

SECONDA CICOGNA IN ARRIVO – Ad aprile scorso l’ex volto di UeD ha dato alla luce Ginevra, nata dalla storia d’amore con Andrea D’Angelo. Nota per aver partecipato al dating-show di Maria De Filippi, la donna ha totalmente voltato pagina e dal 2017 è felicemente legata ad Andrea.

Solo pochi mesi fa la coppia ha coronato il loro sogno di allargare la famiglia, accogliendo con gioia l’arrivo di Ginevra, la prima figlia. Dopo pochi mesi dalla sua nascita, Marianna e Andrea si preparano a diventare nuovamente genitori. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex corteggiatrice con un dolce post su Instagram.

La donna ha deciso di pubblicare un breve filmato in cui viene mostrata la piccola Ginevra che tiene in mano un test di gravidanza. Ad accompagnare il tenero post è la frase: “La Famiglia si allarga e Ginevra diventerà una Super Sorella Maggiore“. Non resta altro, quindi, che attendere di scoprire il sesso del nascituro.

IL PERCORSO A UeD – Come è noto ai fan di Uomini e Donne, Marianna ha preso parte al programma nel 2015 nel ruolo di corteggiatrice di Paolo Crivellin. Il percorso della Aciero, però, non è andato come sperato. L’ex tronista, infatti, ha deciso di uscire dallo studio con Angela Caloisi, con la quale ancora oggi è felicemente fidanzato. Archiviata l’esperienza televisiva, la donna ha trovato l’amore al fianco di Andrea.