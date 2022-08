Uomini e Donne, ex corteggiatrice in dolce attesa? Arriva la smentita

Tra i protagonisti di quest’ultima edizione di Uomini e Donne c’è anche Soraia Ceruti, scelta e attuale fidanzata di Luca Salatino. L’ex corteggiatrice, proprio nelle ultime ore, si è ritrovata costretta a smentire i recenti rumors su una presunta gravidanza.

LA SMENTITA DI SORAIA – Come dimostrato anche nelle precedenti edizioni, a Uomini e Donne non nascono solo le storie d’amore. Tra i tanti concorrenti del dating-show, infatti, molto spesso si creano delle forti amicizie. Ne è un esempio proprio il legame che si è creato tra Soraia e Aneta Buchtova.

Le due donne si sono conosciute durante il loro percorso nel programma. Aneta, ex Dama del Trono Over, ha deciso di abbandonare il programma insieme a Diego Tavani. A 4 mesi dalla loro decisione, i due sono più innamorati e uniti che mai.

Anche Soria ha avuto il suo lieto fine, venendo scelta da Luca. Nonostante i tanti rumors che li hanno spesso visti in crisi, le cose tra i due procedono a gonfie vele. Reduce da una vacanza in Grecia con la sua dolce metà, nelle scorse ore l’ex corteggiatrice si è rivista con l’amica.

Anita e Soraia hanno deciso di condividere su Instagram qualche scatto della loro uscita, spiazzando i fan. Tra i messaggi ricevuti, in tantissimi hanno chiesto alla Ceruti se fosse incinta. Prontamente l’ex corteggiatrice ha replicato a questi rumors, smentendoli: “Buongiorno amiche. Un sacco di messaggi così. No, non sono incinta. Ho mangiato come se non ci fosse un domani”.