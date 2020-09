Uomini e Donne, ex corteggiatrice in dolce attesa: il messaggio sui social

La 22enne ex corteggiatrice di Uomini e Donne in dolce attesa. L'annuncio sui social.

Ginevra Lambruschi, influencer 22enne, l’abbiamo conosciuta all’interno di Uomini e Donne in veste di corteggiatrice dell’ex tronista Marco Cartasegna. Non è tutto, perché la ragazza ha avuto diversi flirt famosi, tra cui l’ex corteggiatore e ora concorrente del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Petrelli, il cantante Riki, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Nicolò e anche Stash dei The Kolors.

Tuttavia, sembrerebbe che Ginevra abbia trovato l’amore della vita, l’attaccante ventenne Mirko Antonucci. L’influencer ha voluto condividere sui social una notizia molto importante: presto la coppia avrà un figlio, seppur la giovanissima età. La ragazza ha pubblicato un dolce scatto su Instagram con l’ecografia.

IL MESSAGGIO SU INSTAGRAM – “Amore nostro, sei arrivato all’improvviso e hai stravolto le nostre vite. Non vediamo l’ora di coccolarti. Mamma e papà ti amano già e ti stiamo aspettando con il cuore pieno d’amore! Saremo sempre al tuo fianco, per sempre. Mirko ti amo infinitamente! Sono sicura che sarai il miglior papà del mondo. Ti amiamo” ha scritto Ginevra Lambruschi.

Un evento che ha stravolto le vite dei due giovani ragazzi ma che non poteva renderli più felici di così. La ragazza, messa da parte la parentesi televisiva, si è affermata come fashion influencer e conta 562 mila follower. Mirko, invece, è un calciatore professionista della Roma.

Anche il giovane ragazzo ha voluto condividere con i social il lieto evento con un messaggio ricco d’amore per il nascituro e la sua fidanzata: “Tra poco la nostra vita cambierà completamente… Questo piccolo esserino, che adesso nuota beato al calduccio nel tuo pancino (ok panciONE) tra poco sara nelle nostre braccia. Ok vero, diventare genitori non è una passeggiata lo so… Ma io vorrei essere per te un padre presente, vorrei riuscire a sorreggerti in ogni tua sfida, gioire dei tuoi traguardi e versare lacrime assieme a te. Vorrei IMPARARE assieme a te cosa significhi essere un PADRE perché non ne conosco ancora il vero significato. Voglio che in nessun giorno della tua vita ti manchi quello che è mancato a me! Ti prometto che sarà così! Ti aspettiamo amore della nostra vita già ti amiamo… Mamma e Papà. L’unica donna che amo sarai sempre tu!”.