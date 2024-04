Uomini e Donne, ex corteggiatrice in dolce attesa per la terza volta: l’annuncio sui social

Dopo il doloroso aborto avuto l’anno scorso, Ester Glam, ex volto di Uomini e Donne, è nuovamente incinta. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex corteggiatrice attraverso un tenero video pubblicato su Instagram.

IN DOLCE ATTESA PER LA TERZA VOLTA – La Glam è nota al pubblico di Mediaset per la sua partecipazione a Uomini e Donne nell’edizione 2017/2018. Corteggiatrice di Paolo Crivellin, la ragazza ha poi deciso di abbandonare il programma, sicura che non sarebbe stata la scelta del ragazzo.

Chiusa la sua parentesi televisiva, Ester ha trovato l’amore al fianco di Luca Baldacci, con cui ha avuto due figli: Gabriele, nato nel 2019, e Brando, nel 2021. Dopo la nascita del secondogenito, la coppia aveva tentato di allargare ancora una volta la famiglia. Nel 2023, però, i due hanno dovuto affrontare un doloroso e difficile periodo.

L’anno scorso, infatti, Ester aveva annunciato la sua terza gravidanza, mostrando anche le prime le immagini delle prime ecografie. A distanza di poche settimane dall’annuncio, però, la terribile notizia: un aborto spontaneo.

Fortunatamente, però, dopo la tempesta c’è sempre il sereno e l’ex volto di Uomini e Donne è nuovamente incinta. A dare la bellissima notizia è stata proprio Ester, condividendo un tenero reel: “Come può uno scoglio arginare il mare? #tiaspettiamo, nostro terzo miracolo”.

