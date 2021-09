Uomini e Donne, ex corteggiatrice in dolce attesa: svelato il sesso del nascituro

È in arrivo la prima cicogna per un ex volto di Uomini e Donne. Si tratta di Marianna Acierno, nota per il suo ruolo di corteggiatrice nel noto dating-show. A dare il lieto annuncio è stata proprio Marianna, condividendo la notizia sui social. Tramite il suo annuncio, la donna ha svelato il sesso del nascituro.

PRIMA CICOGNA IN ARRIVO – Conosciuta dal pubblico di Canale 5 per aver corteggiato Paolo Crivellin, Marianna ha trovato l’amore una volta fuori dal programma. Ad essere scelta da Crivellin, infatti, fu Angela Caloisi, da cui non si è più separato.

La Acierno ha invece trovato l’amore al fianco di Andrea, imprenditore nella ristorazione. La loro love-story è iniziata due anni fa e circa un anno dopo dall’inizio della loro relazione, i due hanno comprato casa. E dopo il grande passo della convivenza, la coppia si appresta ad un’altra tappa importante: Marianna ed Andrea diventeranno genitori.

Ad annunciarlo è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Instagram. Sul social ha condiviso un breve video con le foto del fidanzato, concludendolo con lo scatto del test di gravidanza. Ad accompagnare il filmato è la dedica: “E poi in questo viaggio a Formentera è successo qualcosa di magico”.

Nell’annuncio posto sotto al tenero video, la donna ha voluto esprimere parole di puro amore per il compagno:

“A Te, Amore Mio, dedico il dono più bello che la Vita potesse farci. L’abbiamo sognato, l’abbiamo immaginato e l’abbiamo desiderato. Ora tocca solo Viverlo. Ti Amo Papy. E tu Principessa, sappi che sarai il frutto di un gigantesco, folle ma soprattutto Vero Amore. Ti Aspettiamo”.

Nel dare la notizia, Marianna ha svelato anche il sesso del nascituro. Lei e Andrea sono in attesa di una bimba. Non sono certamente mancati i tanti auguri e commenti di affetto da parte dei cari e dei follower.