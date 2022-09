Uomini e Donne: ex corteggiatrice in gara per rappresentare l’Italia a Miss Universo

Nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, Virginia Stablum è tornata al centro dei riflettori. A far parlare non è affatto la sua vita sentimentale, ma un suo importante traguardo professionale.

IN GARA PER RAPPRESENTARE L’ITALIA A MISS UNIVERSO – La Stablum ha preso parte a UeD per corteggiare Nicolò Brigante, venendo poi scelta dal tronista. Una volta lontano dalle telecamere, però, la loro storia d’amore è terminata dopo poche settimane.

A distanza di tempo dalla sua esperienza televisiva, Virginia ha un importante annuncio. Tramite una diretta di Instagram, la ragazza ha voluto condividere con i fan un importante traguardo professionale:

“Ora ve lo dico, ma sappiate che avrò bisogno di tutto il vostro supporto morale da oggi al 18 settembre. Sono in finale a Miss Universe Italy”.

Ha poi spiegato cosa accadrà in questi giorni: “Rappresento orgogliosamente la mia regione, il Trentino. Siamo in 20 finaliste, una per regione e il 18 settembre verrà eletta la nuova Miss Universe Italy che rappresenterà la nostra nazione alla finale mondiale di Miss Universe”.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha poi promesso ai suoi follower di renderli partecipi della sua avventura, condividendo tutto sui social. Ha infine ammesso di essere emozionata per questa sua nuova esperienza.