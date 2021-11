Uomini e Donne, ex corteggiatrice incinta: il messaggio sui social

Manila Boff la ricordiamo soprattutto per aver partecipato a Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi, in veste di corteggiatrice. La donna, seduta nel parterre del trono over, in queste ore ha fatto un importante annuncio. Vediamo di cosa si tratta.

IN ATTESA – L’ex corteggiatrice ha condiviso sui social una notizia molto importante. Infatti, Manila ha svelato di essere incinta pubblicando su Instagram una foto in cui tiene le mani sulla pancia. Non solo, anche Deianira Marzano si è congratulata per la bellissima sorpresa della sua amica.

CHI È MANILA BOFF – Come vi abbiamo anticipato prima, la donna partecipò dapprima ad un programma chiamato Mammoni, in onda su Canale 5, successivamente a Uomini e Donne. La donna, nata a Bologna, era una delle più giovani presenti al trono over di Maria De Filippi.

La ricordiamo soprattutto per la sua frequentazione con Sossio Aruta e Tommaso Scala. Nella vita Manila Boff lavora presso la pizzeria della mamma e della nonna, inoltre, studia canto da quando era bambina.

Pare, infine, che la donna prese parte ai casting del Grande Fratello 11 senza però riuscire a superare le selezioni. Adesso Manila vive con serenità la sua vita ed è pronta per diventare mamma.