Uomini e Donne, ex corteggiatrice nel mirino degli hater: “Hai una faccia enorme”

Recentemente a finire nel mirino degli hater è stata Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Diversi utenti hanno criticato aspramente l’aspetto fisico della ragazza, tanto che quest’ultima si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social.

“Hai una faccia enorme” – Raffaella si è fatta conoscere al pubblico di Mediaset con la partecipazione a Uomini e Donne. La Scuotto, infatti, ha preso parte al programma come corteggiatrice di Brando Ephrikian. La ragazza è riuscita subito a catturare l’attenzione del tronista, tanto che il ragazzo ha deciso di uscire dallo studio proprio con lei. Lontano dalle telecamere, Raffaella e Brando hanno intrapreso una relazione che prosegue ancora oggi.

Una volta terminata la sua esperienza nel dating-show, Raffaella ha intrapreso la sua carriera sui social, dove condivide la sua quotidianità e il suo lavoro. Con la visibilità ottenuta in televisione, purtroppo la Scuotto si è trovata nel mirino dei leoni da tastiera. Dopo che l’ex corteggiatrice ha ammesso di non esser ricorsa alla chirurgia estetica, c’è stato chi ha offeso il suo aspetto fisico:

“Beh oddio naso piccolo …ni….bocca carnosa ok risaltata dal trucco anche e zigomo inesistenti più che altro hai una faccia enorme che sembra sempre gonfia in più da quando sei uscita da u&d posti anche quello che non dovresti…. hai una vita ed e’ bella che sia privata …fai vedere cose che non interessano se non al tuo apparire. Non e’ una critica e’ un dato di fatto ho visto storie che potevi evitare”.

Davanti a questa cattiveria, Raffaella ha deciso così di replicare:

“Invece la signora “volare come una farfalla” ha bevuto yogurt scaduto a colazione. Comunque non smetterò mai di dirlo: fiera di farmi scivolare addosso le cattiverie di alcune persone. Mi chiedo: ma alcune cattiverie come solamente vi passano per la testa? E Sono in imbarazzo e in pena per voi, spero possiate guarire dalle vostre menti malefiche. Ah comunque signora, la correggo: si chiama “viso tondo” e non “gonfio”, grazie.

Per anni ho avuto complessi terribili per la forma del mio viso. Lo coprivo sempre con i capelli perché non mi piaceva, lo desideravo ovale come i soliti visi piccoli che si vedono in giro. Crescendo ho imparato ad amare ogni parte del mio corpo e ad apprezzarla e valorizzarla così com’é e pian piano ho iniziato a scoprirlo (il viso), a mostrarlo e a non provare vergogna se qualcuno mi guardava di profilo. Le imperfezioni sono solamente nella nostra testa e non dobbiamo dargli il potere che non hanno solamente perché la società ci impone degli stereotipi e soprattutto, non dobbiamo dare potere alle persone di influenzarci con la loro inutile cattiveria. Ricordatevi di amarvi sempre”.