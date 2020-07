Uomini e Donne, ex corteggiatrice ritrova l’amore e sta per sposarsi

L'ex corteggiatrice, nota soprattutto per le liti con Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, sta per convolare a nozze con il suo fidanzato.

La storia d’amore tra Megghi Galo e l’imprenditore Alessandro Piscopo procede molto bene a distanza di un anno. I due sono molto innamorati e il ragazzo ha deciso di sorprendere la sua fidanzata con una proposta originale.

MEGGHI GALO DA UOMINI E DONNE A OGGI – Abbiamo conosciuto la ragazza nella stagione 2016 di Uomini e Donne quando decise di scendere le scale per corteggiare Lucas Peracchi. Da allora, Megghi ha fatto parecchia strada come influencer e oggi è molto seguita sui social.

LA STORIA CON ALESSANDRO PISCOPO – La sua storia d’amore con l’imprenditore è nata solo un anno fa ma le cose stanno andando molto bene tra loro. La coppia è innamoratissima e presto convolerà a nozze grazie ad una proposta fatta proprio da Alessandro. Il suo compagno, infatti, ha deciso di stupirla inviandole un video in cui le presentava la nuovo arrivata, la cagnolina Guapa, che Megghi desiderava da tanto tempo, e successivamente le ha chiesto la mano.

Megghi ha accettato la proposta e ha svelato di essere molto colpita e felice da questo gesto del fidanzato. Inoltre, la ragazza ha ammesso di essere fortunata ad avere un uomo come Alessandro nella sua vita. “Ho vissuto un’emozione unica veramente. È stato bellissimo, inaspettato: Ale mi aveva portato fuori strada perché diceva che non sapeva quando sarebbe arrivato il cane, quindi mi ero messa l’anima in pace e invece oltre ad avermi portato la mia Guapa mi ha chiesto di sposarlo: si è messo in ginocchio” ha dichiarato Megghi.

L’influencer, inoltre, ha ringraziato tutti i fan per i numerosi messaggi: “Volevo ringraziarvi per i messaggi perché siete tantissimi e tantissime e sono felice che si percepisca il nostro amore, la nostra unione e i nostri valori. Sono felice di aver trovato un uomo così incredibile, che mi fa crescere ogni giorno, mi aiuta, mi ama e mi rispetta“.