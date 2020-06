Uomini e Donne, ex corteggiatrice rivela: “Andiamo a convivere!”

Marta Pasqualato l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, durante il trono di Nicolò Brigante, ragazzo siciliano, il quale preferì scegliere la sua rivale Virginia. Tuttavia, la loro storia non è durata moltissimo e la Pasqualato, nel frattempo, è andata avanti con la sua vita.

La studentessa, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, ha avuto un’intensa storia d’amore con il fotografo Simone Stinà, relazione durata fino a settembre 2019. A legare i due un forte sentimento, spesso oscurato dagli enormi alti e bassi che li ha portati alla rottura definitiva. Tuttavia, oggi Marta Pasqualato è felice e ha deciso di condividere con i suoi follower una splendida notizia.

MARTA PASQUALATO FA UNA RIVELAZIONE SU INSTAGRAM – Dopo la rottura con Simone Stinà, la Pasqualato ha intrapreso un’altra storia d’amore con un ragazzo, talmente forte che la coppia ha deciso di fare il grande passo e andare a convivere. Di questo nuovo compagno non si sa molto poiché estraneo al mondo della televisione, segno che la ragazza si è lasciata alle spalle il dating show di Maria De Filippi.

“Buongiorno, io sto per tornare a Firenze per l’ultima volta, se Dio vuole, per le ultime volte. Volevamo aspettare prima di dirvelo per avvertire prima i nostri amici, qualcuno lo scoprirà attraverso queste storie. Praticamente io e questo scemo qua abbiamo deciso di andare a vivere insieme“ annuncia Marta attraverso le sue Instagram stories.

Per vedere le storie con l’annuncio di Marta Pasqualato cliccate qui.