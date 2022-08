Uomini e Donne, ex corteggiatrice sbotta sui social: “Avete rotto”

Dopo le continue critiche sul suo aspetto fisico, Noemi Baratto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha deciso di sfogarsi sui social. Attraverso le sue IG Stories, la ragazza si è scagliata contro alcuni utenti e le loro offese nei direct.

“Avete rotto” – Noemi è nota per la sua partecipazione a UeD. Indiscussa protagonista dell’ultima edizione del dating-show, è stata scelta dal tronista Matteo Fioravanti. Purtroppo per i due giovani, la love-story è terminata dopo poche settimane lontano dai riflettori per via di incompatibilità caratteriali.

Lontana dal piccolo schermo,.la Baratto continua ad essere molto attiva sui social. È stato proprio su Instagram che la ragazza ha deciso di sfogarsi, attaccando coloro che insistentemente la criticano per il suo aspetto fisico.

Nelle sue IG Storie, l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di pubblicare alcuni dei messaggi privati che le arrivano ogni giorno. Nello specifico, la ragazza viene criticata per la sua perdita di peso. Come si legge dallo screen condiviso da Noemi, c’è chi addirittura la paragona a un alieno.

Dopo l’ennesima critica, l’ex corteggiatrice ha deciso di replicare una volta per tutte:

“Questo è solo per farvi un esempio, Onestamente mi sono rotta. Sono piena , persone di ogni fascia d’età con cattiveria che supera addirittura i litri di sangue corporei. Ma io mi chiedo, nel 2022 il vostro cervello non si è evoluto? Non fate esperienze che vi fanno crescere e avere consapevolezza di molte cose e di come si vive? L’unica cosa da pensare è che siete consapevoli della vostra vita di merd* oppure la vostra mente non è neanche capace a riconoscere ciò data la piccolezza. Avete rotto. A volte ho anche il timore di leggere commenti e messaggi per paura di rimanerci male, ma credo di averci fatto l’abitudine. Mi fate pena con tutto il rispetto”.