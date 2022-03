Uomini e Donne, ex corteggiatrice vittima di un incidente in moto: “Sono caduta di testa e schiena”

Nota per la sua recente esperienza a Uomini e Donne, Noemi Barruto ha voluto condividere con i fan ciò che le è accaduto. La ragazza, infatti, ha rivelato di aver avuto un brutto incidente in moto.

“Sono caduta di testa e schiena” – Finita al centro dell’attenzione dei social per il suo bacio con Joele Milan, pochi giorni fa Noemi ha rivelato quanto accadutole recentemente. Dopo l’intervista a MondoTv, in cui a chiarito la questione con l’ex tronista, la Barruto è tornata sui social.

Attraverso le sue IG Stories, l’ex scelta di Matteo Fioravanti ha annunciato che si assenterà da social: “Perchè ieri io ed un mio amico abbiamo fatto incidente in motocicletta, sto male, sono stata tutta la serata di ieri fino all’una e mezza di notte in ospedale“.

Il motivo, come spiegato dalla stessa Noemi, è dovuto ad un bruttissimo incidente avuto in modo: “Sono volata dalla moto, ho perso il casco e sono caduta oltrepassando l’auto che ci ha incrociati. Sono caduta di testa e schiena. Fortunatamente mi sono accovacciata in aria altrimenti non sarei qui a scrivere ora”.

Dopo aver spiegato le dinamiche dell’accaduto, la Barruto ha poi raccontato nel dettaglio le lesioni riportate a causa dell’incidente: “Ho avuto una frattura alla spina dorsale e ho dolori ovunque, ho sbattuto anche la testa, ora devo solo riposare sperando che passerà presto”.

Ha comunque voluto rassicurare i suoi follower, ammettendo di essere già a casa. Dovrà stare a letto per un po’, aggiungendo: “Mia nonna da sù sicuro mi avrà aiutata. Vi mando un bacio”.