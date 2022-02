Uomini e Donne, ex corteggiatrici si scaglia contro Onestini e ringrazia Soleil: “Sono in debito con lei”

Soleil Sorge, come anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, si sono fatti conoscere dal grande pubblico grazie a Uomini e Donne. Prima di essere concorrenti del GF Vip, sono stati protagonisti del noto dating-show di Maria De Filippi.

Riguardo la Sorge, recentemente un ex volto di UeD ha detto la sua sulla gieffina e su Luca Onestini, ex concorrente del reality ed ex tronista. Si tratta di Giulia Latini, ex corteggiatrice di Onestini e “rivale” di Soleil.

“Sono in debito con lei” – Come risaputo dai fan del gossip, Soleil e Luca hanno avuto una breve relazione. La loro storia è però giunta al capolinea mentre Onestini era all’interno della casa più spiata d’Italia.

Durante il percorso dell’ex tronista, Giulia si era scagliata proprio contro la Sorge: “Soleil non la sto proprio capendo: arrivare a dire che non è più innamorata di Luca soltanto per dei messaggi… A me non sembra una cosa grave! Evidentemente c’è qualcosa altro dietro che io non so, oppure ha voluto semplicemente spostare l’attenzione. In quello che ha fatto c’è qualcosa di non chiaro“.

È trascorso qualche anno dalla fine del percorso di Luca all’interno del GF Vip. Ad oggi, inaspettatamente, il punto di vista della Latini è completamente cambiata. La ragazza, infatti, ha lanciato una frecciatina all’ex tronista e ringraziato l’attuale gieffina.

Riguardo Soleil e l’ex tronista, Giulia ha dichiarato: “Io nemica di Soleil? No, sono passati tanti anni. Sì, corteggiavamo Luca, ma quello che la gente non sa, è che io sono ancora in debito con Soleil perché mi ha fatto scansare un fosso e lei può confermare e di questo sono sicura. Perché su Twitter dicono che sono la nemica di Sole? Io e lei non è che ci conosciamo bene, nel programma eravamo l’una contro l’altra. Nella vita reale non ci siamo frequentate, ma senza Luca in mezzo potevamo anche andare d’accordo. Ok che è molto provocatrice, lei era così a Uomini e Donne, così a L’Isola e anche al GF, ma questo suo fare da acida diverte anche“.

Sul chiacchieratissimo percorso della Sorge al GF Vip, Giulia ha affermato: “La mia finale ideale sarebbe: Davide e anche Soleil, perché se lo merita, in pratica ha fatto il GF Vip, su questo non ci piove, poi mi è piaciuta Sophie e aggiungo Kabir, che è un signore, la tocca piano, parla poco, ma dice tante cose sensate. Sole e Belli? Penso che lei fuori uno come Alex, schifosamente egocentrico, non l’avrebbe mai guardato, però le ha fatto gioco il triangolo, si parla sempre di lei ed è stata brava, nulla da dire”.