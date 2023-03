Uomini e Donne, ex Dama contro Roberta di Padua: “Quanto rosica”

Sebbene non sia più nello studio di Uomini e Donne, Veronica Ursida ha voluto dire la sua su una Dama. Attraverso i social, l’ex volto del dating-show si è scagliata contro Roberta Di Padua.

“Quanto rosica” – Durante una delle recenti puntate di UeD, i telespettatori hanno assistito allo scontro tra Roberta e Nicole Santinelli, una nuova tronista. La discussione ha avuto inizio dopo che Andrea Foriglio, corteggiatore di Nicole, non ha voluto ballare con la Dama.

Davanti a questo rifiuto, la Di Padua ha insinuato che la decisione del ragazzo sia dettato dal timore di quanto accaduto in precedenza. Davanti a queste insinuazioni, la nuova tronista ha prontamente replicato:

“Io non penso che sia la paura di essere sgridato da me anche perché non ho mai sgridato nessuno e non sarà Andrea il primo. Credo piuttosto che lui, come ha già detto, non ha interesse nei suoi confronti”.

Da lì è poi proseguita un’accesa discussione, commentata da un ex volto di Uomini e Donne. Dopo la piccata risposta alle affermazioni di Gianni Sperti, l’ex Dama si è scagliata contro la sua ex compagna d’avventura.

Attraverso le sue IG Stories, Veronica ha voluto dire la sua sullo scontro tra le due donne: “Quanto rosica Robertina! Ha trovato un’altra bionda con occhi azzurri nella sua strada che le dà filo da torcere”.