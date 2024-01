Uomini e Donne, ex Dama pronta a salire sul trono: “Salirei sul trono, sarei un’ipocrita a dire il contrario”

Sebbene abbia deciso di lasciare il Trono Over di Uomini e Donne alcuni anni fa, Veronica Ursida è rimasta nel cuore dei telespettatori. La donna continua a seguire con interesse il programma, commentandone le dinamiche. Solo pochi giorni fa l’ex Dama ha ammesso di voler nuovamente tornare nel dating-show, questa volta nelle vesti di tronista.

“Sono pronta a salire sul trono” – Nonostante abbia lasciato lo studio di UeD alcuni anni fa, la Ursida continua ancora a seguire con affetto e interesse il programma. Solo pochi giorni fa l’ex Dama è tornata a parlare della sua esperienza attraverso l’intervista di Comingsoon.

Parlando della sua avventura all’interno dello studio del dating-show di Uomini e Donne, la donna ha così dichiarato: “È stata un’esperienza molto intensa a livello emotivo. Mi ha rafforzato caratterialmente, nonostante le lacrime e le delusioni. La cosa che mi dispiace di più in assoluto è che la Veronica vera i telespettatori non l’hanno conosciuta. Ero continuamente ostacolata dalle critiche e dalle continue liti. La Veronica spensierata e solare, che crede nell’amore e che desiderava trovare il principe azzurro, non è uscita totalmente. Ho perso molto tempo a difendermi, anziché raccontarmi”.

Sulle critiche ricevute durante e dopo il programma, Veronica ha ammesso: “A volte le critiche sono state costruttive, altre no. Molta gente si è affezionata a me, mi segue sui social e mi ricorda con affetto, altri invece hanno seguito l’onda di Gianni Sperti o Roberta Di Padua e mi hanno duramente criticato. Purtroppo sui social c’è tanto odio, la gente è cattiva”.

Nel corso dell’intervista, inoltre, l’ex Dama ha rivelato di essere pronta a tornare a Uomini e Donne, questa volta nei panni di tronista:

“Salirei sul trono, sarei un’ipocrita a dire il contrario. Per me sarebbe un’esperienza completamente nuova e io sono aperta a tutto. Poi ritroverei Ida, noi abbiamo sicuramente due caratteri diversi, ma vissuti molto simili. Siamo mamme e abbiamo avuto entrambe a che fare con dei narcisisti. In ogni caso sarebbe divertente e ne risentirebbe un’altra dama, sono certa che Roberta cascherebbe dalla sedia (ride ndr). Tornare, quindi, sarebbe un grandissimo smacco per molti lì dentro”.