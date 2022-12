Uomini e Donne, ex Dama ricoverata d’urgenza in ospedale: come sta ora?

Attimi di terrore per Luisa Anna Monti, ex volto del Trono Over di Uomini e Donne. Stando a quanto raccontato dall’ex Dama, nella giornata di ieri è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Ma come sta ora la donna?

RICOVERATA D’URGENZA – Luisa Anna è nota al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a UeD nel 2019. È stato proprio nel dating-show di Maria De Filippi che la donna ha conosciuto Silvio Calabretta, con cui convolerà a nozze il 7 dicembre 2022. Costantemente monitorata a causa dei dopo aver affrontato due tumori alla tiroide e al seno, la Monti recentemente si è sentita male.

Nella giornata di ieri l’ex volto di UeD ha avuto malore, per poi essere trasportata d’urgenza in ospedale. Attraverso le sue storie di Instagram, la donna ha raccontato cosa è accaduto, volendo tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute:

“Stamattina ci siamo presi un bello spavento, Silvio soprattutto. Da quello che mi hanno raccontato, io non riuscivo più a parlare, non riuscivo più a muovermi e mi hanno portato con il 118 qui in ospedale”.

“Ho fatto la tac e tutti gli accertamenti. Si presume che io abbia avuto una sincope”, ha così spiegato l’ex protagonista di Uomini e Donne. Una volta tornata a casa, Luisa ha spiegato nel dettaglio l’esito degli accertamenti: “Sono svenuta da sveglia, il cervello comanda tutto il nostro corpo, può succedere. Sono stati due anni difficili…”.

“È stata un’afasia, non riuscivo a parlare. Tutto rientrato, tac negativa”, ha così concluso Luisa, rassicurando i suoi tanti follower. Ovviamente in ospedale la donna non è mai stata sola, al suo fianco, infatti, c’è stato Silvio.