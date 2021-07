Uomini e Donne, ex Dama rinvia le nozze: “Ho un tumore al seno”

Conosciuti per la loro partecipazione a Uomini e Donne, programma che li ha fatti incontrare e innamorare, due ex protagonisti del Trono Over hanno rinviato le nozze. Si tratta di Luisa Anna Monti e Salvio Calibretta, insieme da ben 2 anni.

Dopo la romantica proposta di matrimonio avvenuta in diretta TV, la coppia stava progettando di convolare a nozze quest’estate. Purtroppo, però, il loro sogno d’amore è stato rinviato, a rivelarne i motivi è proprio l’ex Dama.

“Ho un tumore al seno” – La causa che ha portato la coppia a dover spostare la data delle nozze è stata la condizione di salute di Luisa. La donna, dopo una visita medica, ha scoperto di avere un tumore al seno.

A parlarne è proprio l’ex Dama a Uomini e Donne Magazine: “In questo momento è come se stessi camminando sui carboni ardenti: ho da poco scoperto di avere un tumore al seno e sono in attesa che mi chiamino dall’ospedale Gemelli di Roma per l’operazione. Entrambi i miei genitori sono morti di cancro, mio padre cinque mesi fa e mia madre quando ero ancora una ragazzina, e io stesso ho avuto anni fa un tumore maligno alla tiroide. Per questi motivi sono una donna che fa molta prevenzione. Ho fatto qualche settimana fa una mammografia in tomo sintesi e un’ecografia dove è venuto fuori che sono affetta da un carcinoma maligno al seno, il maligno come lo chiamo io, se non avessi fatto questi controlli ogni sei mesi non mi sarei accorta di nulla”.

Approfittando dell’intervista, l’ex volto di UeD ha voluto ribadire l’importanza verso le prevenzione. È proprio grazie ad essa che ha scoperto il tumore al primo stadio. Riguardo alle sue condizioni di salute, la donna ha ammesso:

“Il maligno è ancora circoscritto e al primo stadio eppure, oltre all’intervento alla mammella dovrò fare anche un’isterectomia preventiva perché è stato trovato un carcinoma benigno alle ovaie che però potrebbe degenerare”.

Riguardo invece a Salvio e al suo sostegno in questo duro e doloroso momento, Luisa ha rivelato: “Piange insieme a me e mi sostiene in tutto. Ci sono delle volte in cui mi assento e, quando accade, Salvio immediatamente cerca di farmi riprendere. Si mette a parlare delle nozze, del viaggio che ci regaleremo. Averlo incontrato è stata una grande fortuna”.