Uomini e Donne, ex Dama senza freni sui protagonisti del Trono Over: “Non riesce a realizzare o a crearsi una sua strada”

Nonostante non sia più nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne, Veronica Ursida continua ad essere molto amata dai fan del dating-show. Recentemente la donna ha rilasciato un’intervista in cui ha detto la sua sui chiacchierati volti del Trono Over.

“Non riesce a realizzare o a crearsi una sua strada” – Nelle ultime puntate del programma si è venuto a creare un triangolo amoroso che vede protagonisti Alessandro Vicinanza, Ida Platano e Roberta Di Padua. Riguardo a questo, a dire la sua è stata Veronica a TVpertutti, in cui si è mostrata imparziale:

“Mi dispiace per lei, arriva sempre al secondo posto. Questo è quello che sta sempre dimostrando, stessa storia, sempre in mezzo alle coppie. Assolutamente… piace a lei, bah! Penso sempre che sia pessima, come era quando l’ho lasciata, che era in trasmissione, la ritrovo, forse, leggermente peggiorata! Anche a Ida non credo più, nella scorsa edizione era innamorata di quattro, era disperata, doveva uscire come coppia, non uscire come coppia, neanche lei sa nulla. Vuole fare un po’ la Gemma di turno, ma in maniera più giovanile, diciamo così… Quindi, non le credo. Mi sa che anche Alessandro ha capito e interpretato il “gioco” di questo quartetto. Ripeto, a Ida non le credo, stessa cosa Roberta. Quindi loro si scontrano, ma non credo a nessuna delle due. Diciamo che questo quartetto è proprio pessimo”.

Riguardo al ritorno della Di Padua, l’ex Dama si è mostrata convinta del fatto che Roberta abbia sfruttato la situazione con Davide Donadei per poter tornare a Uomini e Donne:

“Per poi rimanere in trasmissione e fare sempre la prezzemolina delle varie coppie e situazioni. Non riesce a realizzare o a crearsi una sua strada. Niente, deve fare la scomoda. Mi dispiace per lei, arriva sempre al secondo posto. Questo è quello che sta sempre dimostrando, stessa storia, sempre in mezzo alle coppie. Assolutamente… piace a lei, bah! Penso sempre che sia pessima, come era quando l’ho lasciata, che era in trasmissione, la ritrovo, forse, leggermente peggiorata!”.

MARIA E TINA CON IDA – Nel frattempo durante l’ultima puntata di UeD, Alessandro ha deciso di dichiararsi alla Platano. Davanti a ciò Roberta si è mostrata ferita dalla decisione del Cavaliere, abbandonando lo studio. Ida, invece, si è mostrata lusingata dalle parole di Vicinanza, ma indecisa.

Ad un certo punto Maria De Filippi ha deciso di prendere in giro Ida, evidenziando il fatto che quest’ultima sia una persona che prima dice una cosa e poi un’altra. Alla domanda di Gianni Sperti se sia giusto insistere o meno quando di mezzo c’è un sentimento forte, Tina Cipollari ha così replicato: “Con Ida insisterei perché quello che dice a pranzo non a cena”. La De Filippi, continuando a prendere in giro Ida, sostenendo le parole dell’opinionista.

Sebbene la Dama non si sia mostrata interessata da Alessandro, ha deciso di accettare il suo invito a cena. A questo punto la Cipollari si è scagliata contro la Platano, venendo difesa proprio dalla conduttrice.