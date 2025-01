Uomini e Donne, ex Dama su Maria De Filippi: “Non le stavo così simpatica”

Nonostante non sia più tra i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, Aurora Tropea continua a finire al centro dell’attenzione. Nelle ultime ore, infatti, l’ex Dama è tornata a parlare del noto dating-show di Maria De Filippi, finendo per parlare anche del conduttore.

“Non le stavo così simpatica” – Ospite di una diretta Instagram di Opinionista Social, l’ex Dama ha parlato della sua avventura a UeD. Nel parlare della sua esperienza all’interno del noto dating-show di Mediaset, la Tropea non ha potuto fare a meno di parlare anche di Maria De Filippi. In particolare, Aurora ha parlato del suo rapporto con la conduttrice:

“Maria mi ha rimproverato tantissimo perché Gemma di continuo mi attaccava, a un certo punto mi aveva stufato e ho minacciato di denunciarla. Maria si è arrabbiata e ha detto “che sono queste parole”, io ho cercato di spiegarmi, Gemma che mi accusa, quello che mi fa le corna, Armando così… io sempre zitta, a un certo punto sbotti. Antipatie e simpatie ci stanno, ma bisogna darsi una regolata. Tante cose per me a Maria le sfuggono, non se le ricorda. Maria è comunque una donna, può avere anche lei antipatie e simpatie, così come gli opinionisti che hanno i loro prediletti, sicuramente io non stavo così simpatica a Maria”.

Sugli opinionisti, l’ex Dama si è così espressa:

“Tina è abbastanza obiettiva, Gianni per niente. Perché è così incattivito con me? È geloso, invidioso. Tina a volte mi ha difeso, anche se le stavo antipatica ha un po’ di obiettività, poi anche lei quando le parte l’embolo dovrebbe un attimo regolarsi”.