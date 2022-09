Uomini e Donne, ex Dama vittima di stalking per tre anni: “Mi ha sconvolto la vita”

Nota per la sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne, Vanessa Porrea, come raccontato da lei stessa, ha vissuto tre anni di inferno. L’ex Dama, dal 2016 al 2019, è stata vittima di stalking, attraverso un vero e proprio incubo. Solo quest’anno avrà inizio il processo che metterà fine a quanto subito dalla Porrea.

“Mi ha sconvolto la vita” – Per un anno la 40enne di Tortoredo, in provincia di Teramo, ha stregato molti dei Cavalieri presenti nello studio del dating-show. Dopo la sua partecipazione al dating-show, avvenuta nel 2016, la donna ha attraversato un doloroso calvario che ha avuto fine nel 2019. A raccontarlo è stata proprio Valeria, perseguitata per tre anni da uno stalker.

La donna è stata tallonata, perseguitata. Il suo stalker, Pierpaolo Bossini, è arrivato ad aspettarla fin sotto casa, fuori dai negozi, tempestandola di messaggi e di telefonate. Valeria era arrivata al punto di non voler uscire più di casa per timore di contrare il suo stalker. La Porrea, però, non temeva solo per la sua vita, ma, soprattutto, per quella dei suoi due figli: una ragazza adolescente e un ragazzo più grande.

“Mi ha sconvolto la vita. Ancora adesso, rivivere al processo quella situazione, mi crea ansia e mi riempie di negatività. Io che sono una donna positiva e coraggiosa, e voglio solo pensare a una vita piena a gioiosa”, ha così raccontato Vanessa a Il Messaggero.

Dopo la denuncia fatta, a febbraio 2019 il tribunale di Teramo aveva emesso un divieto di avvicinamento nei confronti dello stalker, e quindi l’arresto come aggravamento della misura cautelare. Nel 2020, con l’arrivo della pandemia, il processo è slittato a quest’anno.

La donna, nonostante il dolore di rivivere quei tre anni di inferno, è pronta a riprendere questa battaglia anche per tutte le vittime, uomini e donne, di stalking: “Perché ogni donna, anche se è un personaggio pubblico e fa un lavoro che espone la sua immagine, ha comunque diritto a vivere in maniera serena”.

Vanessa ha poi così concluso: “Essere una bella donna, sexy e provocante anche se lo fai sui social per farti conoscere oppure su un sito per lavoro, non dovrebbe assolutamente essere un buon motivo per autorizzare un uomo a molestarti, pedinarti, perseguitarti, renderti la vita un inferno”.