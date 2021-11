Uomini e Donne, ex gieffino pronto a salire sul trono? Parla lui

Dopo la sua esperienza al GF Vip, si è ipotizzato che Nicola Pisu sia pronto a lanciarsi ad una nuova esperienza: Uomini e Donne. A commentare tale teoria è lo stesso ex gieffino, chiarendo una volta per tutte il suo pensiero al riguardo.

“Dopo Miriana, sei pronto a cercare di nuovo l’amore?” – Nei giorni scorsi sul portale PiùDonna si è ipotizzata la possibilità di vedere Nicola sul trono di Uomini e Donne. In occasione di un’intervista, il giornalista di SuperGuidaTv ha colto l’occasione per saperne di più da Pisu.

“Dopo Miriana, sei pronto a cercare di nuovo l’amore? Ti è arrivata una proposta?“, ha così domandato la penna di SuperGuidaTv. A questa domanda, l’ex volto del GF Vip ha ammesso: “Non ne so proprio nulla. Ho letto anche io questa notizia. Nessuno mi ha chiamato. Non so se ci parteciperei. Dovrei pensarci bene. Intanto vediamo se mi chiamano“.

Durante l’intervista, è stato inevitabile affrontare il discorso “Miriana Trevisan”. Nicola, infatti, non ha mai fatto mistero del sentimento nato durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. Purtroppo per l’ex gieffino, tra lui e la Trevisan non c’è stato alcun lieto fine. Sulla gieffina, il ragazzo ha ammesso che:

“Secondo me i presupposti per una storia c’erano eccome. Lei sapeva che io ero molto preso da lei e il suo stop non mi ha fatto bene. […] Miriana ha sempre detto di essere entrata in casa da single e che in quanto libera non doveva rendere conto a nessuno. Me lo ripeteva tutti i giorni. Al momento, considerando ciò che ancora provo per lei, non posso darle amicizia. Mi sarebbe davvero difficile”.