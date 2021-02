Uomini e Donne, ex protagonista del GFVip: “Mi piacerebbe fare la tronista”

Sono tante le persone che puntano a Uomini e Donne con lo scopo di trovare finalmente l’amore, e forse, anche qualche briciolo di popolarità. Tuttavia, in queste ultime ore, una ex gieffina del Grande Fratello Vip ha mostrato l’interesse per il trono più ambito della televisione italiana, vediamo chi.

CORINNE CLERY A UOMINI E DONNE – Corinne Clery, ex gieffina ricordata soprattutto per le litigate con Serena Grandi, ha mostrato un certo interesse per il dating show di Maria De Filippi. La donna, intervistata dalla rivista Nuovo, ha fatto alcune dichiarazioni in merito: “Fare la tronista potrebbe essere divertente. Non sarei facile nel programma. Dovrebbero fare quello che voglio io, perché sono una donna che dà molto, ma che pretende ancora di più”.

LE DICHIARAZIONI SUI COLLEGHI AL GFVIP – Non sono mancate le opinioni in merito ai colleghi che hanno partecipato con lei al GFVip. La donna, con un carattere molto forte ed esuberante, ha avuto da ridire su alcuni di loro. “Lo show è stato un divertimento unico. Ho legato molto con Tonon, anche se poi mi ha delusa. Finito lo show, finito tutto. Venne da me a fare il Natale perché era solo e poi mai più sentito” ha ammesso la donna, questa volta a Vanity Fair.

“Giulia De Lellis, l’influencer, caruccia, ma di un’ignoranza unica. Non sapeva dov’era la Torre Eiffel. Serena Grandi? Quante me ne ha fatte! Ma ora siamo amiche intime. Le voglio bene. Ha passato un mese qui da me e tornerà presto. Ha vissuto degli anni mostruosi e ora merita il meglio” ha concluso la donna. Non solo Corinne Clery, altri gieffini hanno mostrato l’interesse per il programma della De Filippi.

TOMMASO ZORZI E GIACOMO URTIS: “MARIA PORTACI SUL TRONO GAY” – Entrambi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis hanno fatto un appello a Maria De Filippi. “Adesso vorrei trovare l’amore. Ma nessuno mi vuole. Chiedo aiuto a Maria De Filippi: portami sul trono gay” ha dichiarato Urtis a Libero. Lo stesso discorso è stato affrontato dal finalista Tommaso Zorzi: “Dovessero rifare il Trono Gay io vorrei andare vista la mia disperazione sentimentale. Se Maria mi chiamasse e mi chiedesse di fare il tronista io lo farei, ma sarei l’unico ad uscire single dato che non si presenterebbe nessuno, nemmeno un corteggiatore”.