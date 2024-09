Uomini e Donne, ex protagonista del Trono Over racconta: “Ho salvato la vita a un uomo”

In una recente intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, un noto ex Cavaliere del Trono Over si è lasciato andare ad una rivelazione inaspettata. Nel dettaglio il protagonista del parterre Over ha raccontato di aver salvato la vita di un uomo.

“Ho salvato la vita a un uomo” – Nonostante abbia preso parte ad una sola edizione del dating-show, Mario Verona è stato certamente tra i più corteggiati di quella stagione. Con il suo sorriso e i suoi modi di fare, l’ex Cavaliere ha fatto breccia nei cuori sia di diverse Dame che dei fan.

Intervistato dalla rivista del programma, Verona ha ammesso che nel corso dei mesi estivi è solito svolgere il ruolo di bagnino. Questo, infatti, è stato il suo terzo anno di fila che ha trascorso nelle spiagge a servizio dei bagnini.

È stato proprio grazie a quello che ha appreso per conseguire il brevetto che, durante una giornata di svago con un amico, ha salvato la vita a un uomo: “Con le tecniche che ho imparato al corso di bagnino io e il mio amico siamo riusciti a portarlo a riva. Siamo finiti anche sul giornale locale. Il mio è un lavoro noioso, ma quando succede qualcosa si deve mantenere la calma”.

Conclusa la stagione estiva, l’ex Cavaliere ha raccontato di essere molto concentrato sullo studio, volendo conseguire quest’anno il diploma, e di dedicarsi al calcio, la sua grande passione. E dal punto sentimentale? Da quanto svelato dal ragazzo, al momento non ci sarebbe nessuna donna nel suo cuore.