Uomini e Donne, ex tronista confessa: “Io e la mia ragazza ci siamo lasciati”

Amedeo Barbato è stato un ex tronista di Uomini e Donne durante la stagione 2015/2016. In quell’occasione, il ragazzo napoletano scelse Sophia Galazzo, con la quale ebbe tanti bassi e alti; la storia, infatti, naufragò dopo pochissimo tempo anche a causa di alcune dichiarazioni dell’ex fidanzata di Amedeo, Serena Panella, con la quale a quanto pare ebbe una relazione durante il suo percorso nel dating show.

Dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, Barbato abbandonò il mondo della televisione e ritrovò l’amore grazie a Serena Nena, ex corteggiatrice di Mattia Marciano. Tuttavia, dopo tre anni, l’ex tronista ha deciso di chiudere questa storia d’amore con Serena e raccontarlo al blog IsaeChia.it.

LE SPIEGAZIONI A ISAECHIA – Amedeo Barbato ha raccontato la sua storia al blog e spiegato i motivi di tale rottura. “Verso le luglio le cose andavano normalmente, poi a inizio a agosto lei è tornata definitivamente in Sardegna per lavoro e da lì ho sentito un distaccamento da parte sua e visto che già l’anno scorso avevamo avuto una crisi io ho deciso di prendere la situazione in pugno e di parlarle, e da quel momento abbiamo deciso di lasciarci” ha esordito l’ex tronista.

“Era in programma che io andassi in Sardegna insieme alla mia famiglia per presentarla alla sua ma poi non sono più andato con loro ma solo. Ci siamo visti, abbiamo litigato e abbiamo deciso di non stare più insieme, anche se poi a distanza di 4-5 giorni non ho resistito e sono andato da lei perché mi mancava. Lei è una persona stupenda e le auguro tutto il bene di questo mondo” ha continuato Amedeo, svelando di aver rivisto la sua ex fidanzata in Sardegna.

Come sta adesso Amedeo? “Adesso non sto cercando niente però vivo con serenità questa situazione, non sono alla ricerca di nulla e di nessuno, mi ritengo single. Porto avanti la mia vita però con una delusione perché avevo investito tanto in questa storia e sono sempre stato rispettoso con lei. Lei non si è più fatta sentire, ma ormai non è più tra i miei pensieri, non provo più quello che provavo prima” ha dichiarato il ragazzo.

AMEDEO BARBATO IN ISOLAMENTO – Una volta rientrato dalla Sardegna, Amedeo si è messo in isolamento a causa dei focolai scoppiati in Sardegna. In quest’occasione, l’ex tronista ha scoperto di avere tante persone che gli vogliono bene: “In questo periodo di quarantena ho capito quante persone belle mi stanno attorno e ho iniziato a sentire anche persone che ho avuto modo di scoprire in quel periodo”.